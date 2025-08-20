Bilim insanları havalı görünmenin altındaki 6 gerçeği buldu! Türkleri de araştırdılar

Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı ve Journal of Experimental Psychology dergisinde yer alan çalışmaya göre, farklı kültürlerden insanların gözünde “havalı” kişileri tanımlayan altı ortak özellik öne çıkıyor. Buna göre havalı insanlar; dışa dönük, haz odaklı, güçlü, maceraperest, açık fikirli ve bağımsız olarak görülüyor.

TÜRKİYE DE ARAŞTIRMAYA DAHİL OLDU

Araştırma, 2018–2022 yılları arasında ABD, Avustralya, Şili, Çin, Hong Kong, Almanya, Hindistan, Meksika, Nijerya, İspanya, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye’den yaklaşık 6 bin yetişkinin katılımıyla yürütüldü. Katılımcılardan, “havalı”, “havalı değil”, “iyi” ya da “iyi değil” buldukları kişileri düşünmeleri ve bu kişilerin kişilik özelliklerini değerlendirmeleri istendi.

HAVALI OLMAK İLE İYİ OLMAK AYNI ŞEY DEĞİL

Sonuçlar, havalı kişilerin “iyi” kişilerden belirgin biçimde farklı algılandığını ortaya koydu. “İyi” olarak tanımlanan kişiler daha çok uyumlu, geleneksel, güvenli, sıcak, uzlaşmacı, evrenselci, vicdanlı ve sakin özellikleriyle öne çıktı. Araştırmacılar, bazı kesişen noktalar olsa da havalı olmanın ahlaki anlamda “iyi” olmakla aynı şey olmadığını vurguladı.

KÜRESEL KÜLTÜRÜN ETKİSİ

Çalışmaya göre, moda, müzik ve sinema endüstrilerinin küreselleşmesi, havalı olmanın anlamını dünyanın dört bir yanında benzer bir değerler ve özellikler kümesine oturttu. Araştırmanın eş-yürütücüsü Dr. Todd Pezzuti, “Herkes havalı olmak ister ya da en azından havalı olmamaktan kaçınır. Toplumun da havalı insanlara ihtiyacı vardır çünkü onlar normlara meydan okur, değişime ilham verir ve kültürü ileriye taşı” dedi.

SOSYAL HİYERARŞİLERİ ANLAMADA YENİ BİR PENCERE

Bilim insanları, elde edilen bulguların “havalılık” kavramının sosyal hiyerarşilerin oluşumunda ve kültürel pratiklerin değişiminde oynadığı rolü anlamaya yardımcı olabileceğini belirtti. Araştırmada, dünyanın farklı şehirlerinde havalı bulunan kişilerin benzer özelliklere sahip olması, “havalılığın” evrensel bir kavram olarak toplumsal yapının anlaşılmasında önemli bir ölçüt olabileceği şeklinde değerlendirildi.