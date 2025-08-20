Bilim kurgu gerçeğe dönüştü: Düşünce okuyan çip ürettiler!

ABD’de Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırma, beyin-bilgisayar arayüzlerinin yalnızca konuşma girişimlerini değil, düşünülerek söylenen kelimeleri de çözebildiğini ortaya koydu. Bulgular, Cell dergisinde yayımlandı.

TEKNOLOJİ FELÇLİ KİŞİLER İÇİN UMUT VADEDİYOR

Bilim insanları, bu gelişmenin ağır konuşma felci yaşayan bireylerin yalnızca düşünerek iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Araştırmacılardan Erin Kunz, “Konuşmayı düşündüğünüzde beynin nasıl göründüğünü ilk kez anlamış olduk” ifadesini kullandı.

MİKROELEKTROTLARLA BEYİN SİNYALLERİ ÇÖZÜLDÜ

Deneylerde, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle konuşamayan dört katılımcının motor korteksine mikroelektrotlar yerleştirildi. Katılımcılar, belirli kelimeleri ya seslendirmeye çalıştı ya da yalnızca düşündü. Bu süreçte elde edilen beyin sinyalleri, yapay zeka destekli sistemle çözüldü.

YÜZDE 74 DOĞRULUK VE GÜVENLİK PAROLASI

Sistem, 125 bin kelimelik bir sözlük üzerinden düşünülen cümleleri yüzde 74’e varan doğruluk oranıyla tanımladı. Ayrıca, istenmeyen iç seslerin kaydedilmesini önlemek amacıyla parola kontrollü bir güvenlik mekanizması eklendi. Deneylerde, yalnızca kullanıcı belirli bir ifadeyi düşündüğünde sistem devreye girdi. “Chitty chitty bang bang” parolası, yüzde 98’in üzerinde doğrulukla tanındı.

Araştırmacılardan Frank Willett, bu teknolojinin ilerleyen dönemde felçli bireylere “konuşmaya yakın doğal bir iletişim imkanı” sağlayabileceğini vurguladı.