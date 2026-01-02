Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Cüzdanları yakacak zam! Aralık ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Bir ürün yüzde 51 zamlandı, diğeri yüzde 28 ucuzladı. İşte alışverişe çıkmadan önce mutlaka göz atmanız gereken o kritik liste...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 15:01

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre, aralıkta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 186'sının fiyatında artış izlenirken, 59 ürünün fiyatı azaldı.

Cüzdanları yakacak zam! Aralık ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 51,95 ile diğer sağlık ürünleri (Antiseptik ürünler) oldu. Bunu yüzde 46,57 ile taze fasulye, yüzde 40,17 ile salatalık, yüzde 25,52 ile üzüm, yüzde 18,82 ile patlıcan, yüzde 11,76 ile şarap, yüzde 10,81 ile dana eti ve yüzde 10,50 ile kabak izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 9,30 ile çocuk bezi, yüzde 8,35 ile fındık ezmesi, yüzde 7,72 ile kuru soğan, yüzde 6,25 ile oyuncak, yüzde 6,18 ile patates oldu. Geçen ay fiyatlar altın mücevherat ve margarinde yüzde 5,74, bilgisayar ekipmanlarında yüzde 5,56 ve konserve mısırda yüzde 5,50 arttı.

Cüzdanları yakacak zam! Aralık ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN UÇAK BİLETİ

Aralıkta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 28,52 ile uçak bileti oldu. Uçak biletini yüzde 24,94 ile karnabahar, yüzde 20,01 ile portakal, yüzde 18,63 ile pırasa, yüzde 17,23 ile limon, yüzde 15,90 ile kıvırcık salata, yüzde 11,48 ile çarliston biber ve yüzde 10,52 ile sivri biber takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 6,80 ile dolmalık biber, yüzde 6,54 ile ıspanak, yüzde 6,46 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, yüzde 5,35 ile muz ve yüzde 4,61 ile benzin oldu.

Cüzdanları yakacak zam! Aralık ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Geçen ay fiyatlar çocuk pantolonunda yüzde 3,40, havuçta yüzde 3,38, yumurtada yüzde 2,83 ve erkek botunda yüzde 2,76 azaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Rüzgar tersine dönüyor: İslam Memiş'ten 2026 için çok kritik uyarı
Maaşınızın ne kadarı vergiye gidecek? Murat Bal canlı yayında vergi dilimi hakkında çalışanları uyardı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.