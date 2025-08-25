Menü Kapat
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Apartmanda kapı önü ayakkabı krizi! Davalık olabilirsiniz

Apartmanlarda kapı önlerine bırakılan ayakkabılar hem geçişi engelliyor, hem de kötü kokuya neden olabiliyor. Bu durum zaman zaman komşular arasında tartışmalara, hatta dava süreçlerine bile neden olabiliyor. Uyarılara rağmen ayakkabıların kaldırılmaması durumunda şikayetçi olan kişi komşusuna dava açabilir.

Apartmanda kapı önü ayakkabı krizi! Davalık olabilirsiniz
25.08.2025
25.08.2025
saat ikonu 15:17

Apartmanlarda kapı önüne konulan bu eşyalar çoğu zaman komşular arasında tartışmaya neden oluyor. Komşular arasında tartışamalara neden olan bu görüntü mahkemelik olabilir. Uyarılara rağmen ayakkabılar kaldırılmazsa şikayetçi olan kişi komşusuna dava açabilir.

Bu tür dosyalar önce arabulucuya ardından da uzlaşı sağlanmazsa mahkemeye gidiyor.

Apartmanda kapı önü ayakkabı krizi! Davalık olabilirsiniz

ORTAK ALAN VURGUSU

Avukat Şeref Kısacık, ortak alanını kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve "Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz." dedi.

Apartmanda kapı önü ayakkabı krizi! Davalık olabilirsiniz

Herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü ileri sürdüğü dava açabileceğinden bahseden Kısacık, "Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını artık bundan sonra ayakkabı koyulmamasını yönünde karar verecek." diye konuştu.

Apartmanda kapı önü ayakkabı krizi! Davalık olabilirsiniz

İCRA KONULABİLİYOR

Mahkemede ayakkabının kaldırılması yönünde verilen karara uyulmaması neticesinde karara icra koyulabiliyor. Tüm bunlara rağmen hala eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesi ise elinden gidebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal sıfır kararı
Araç fiyatlarını şişirenler yandı! Mahkemeden emsal karar: Fazladan alınan para geri ödenecek
ETİKETLER
#hukuk
#Ahlaki Bozulma
#Ortak Alanlar
#Komşuluk_sorunları
#Apartman_dava
#Ortak_alan
#Kat_mülkiyeti
#Ayakkabı_konuşması
#Komşuluk Davası
#Kat Mülkiyeti
#Yönetim Planı
#Yaşam
