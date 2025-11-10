Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Borsaları sarsan dört büyük endişe

Kasım 10, 2025 14:51
1
borsalar

ABD borsası, nisan ayından bu yana en kötü ay başlangıcını yaptı. Hükümet kapanması çözülmeye yaklaşsa da yatırımcılar, tüketici güveni, istihdam, değerleme ve ekonomi konusunda tedirgin.

ABD borsalarında kasvetli bir hava hâkim. Hükümetin kapanması çözülme aşamasında olsa bile, yatırımcıların kafasındaki soru işaretleri azalmış değil. Tüketici güvenindeki sert düşüş, artan işten çıkarmalar ve aşırı değerlenen hisseler, Wall Street’te tansiyonu yükseltiyor.

2

HÜKÜMET KAPANMASI PİYASAYI KİLİTLEDİ

ABD’de ekim başında başlayan hükümet kapanması, hava trafiğinden kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda aksamalara yol açtı. Tüketici harcamalarını da tehdit eden bu durum, piyasadaki endişeyi büyütüyor.

Senato geçici bir bütçe üzerinde uzlaşmış olsa da belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil.

3

Fundstrat Politika Stratejisti Thomas Block, “Uçuşlar erteleniyor, gıda yardımı programları aksıyor, federal çalışanlar maaş alamıyor” diyerek tabloyu özetliyor.

Block’a göre sürecin ne kadar süreceği, Başkan Donald Trump’ın kişisel olarak devreye girip girmeyeceğine bağlı olabilir.

4

Goldman Sachs’ın baş ekonomisti Alec Phillips ise, kapanmanın altı hafta daha sürmesi durumunda ABD’nin 2025’in son çeyreğindeki büyümesinin 1,15 puan düşebileceğini tahmin ediyor.

5

TÜKETİCİ GÜVENİ TABAN YAPTI

Michigan Üniversitesi’nin kasım verilerine göre tüketici güveni, 2022 yazından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Üniversitenin Tüketici Araştırmaları Direktörü Joanne Hsu, “Bir aydan uzun süredir devam eden federal hükümet kapanmasıyla birlikte insanlar artık ekonomiye dair endişelerini açıkça dile getiriyor” diyor.

6

Hsu'ya göre düşüş yaş, gelir veya siyasi görüş fark etmeksizin toplumun genelinde hissedildi. Tek istisna, büyük hisse portföyüne sahip yatırımcılar; onlarda güven yüzde 11 arttı. Yatırımcılar şimdi, tatil sezonunda tüketicilerin harcamaya devam edip etmeyeceğini yakından izleyecek.

Ancak kapanma nedeniyle 14 Kasım’da açıklanması beklenen perakende satış verileri ertelendi.

7

İSTİHDAMDA KÖTÜ SİNYALLER

Danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas’ın yayımladığı son rapora göre ekim ayında işten çıkarmalar hızla arttı. Normal şartlarda ekim ayı istihdam raporu çoktan açıklanmış olacaktı, ancak kapanma yüzünden hükümet verileri gecikti. Bu da yatırımcıları, ekonominin gidişatını anlamak için alternatif kaynaklara yöneltti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.