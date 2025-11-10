Borsaları sarsan dört büyük endişe

HÜKÜMET KAPANMASI PİYASAYI KİLİTLEDİ

ABD’de ekim başında başlayan hükümet kapanması, hava trafiğinden kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda aksamalara yol açtı. Tüketici harcamalarını da tehdit eden bu durum, piyasadaki endişeyi büyütüyor.

Senato geçici bir bütçe üzerinde uzlaşmış olsa da belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil.