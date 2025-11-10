Borsaları sarsan dört büyük endişe

Kategoriler
ABD borsası, nisan ayından bu yana en kötü ay başlangıcını yaptı. Hükümet kapanması çözülmeye yaklaşsa da yatırımcılar, tüketici güveni, istihdam, değerleme ve ekonomi konusunda tedirgin.
ABD borsalarında kasvetli bir hava hâkim. Hükümetin kapanması çözülme aşamasında olsa bile, yatırımcıların kafasındaki soru işaretleri azalmış değil. Tüketici güvenindeki sert düşüş, artan işten çıkarmalar ve aşırı değerlenen hisseler, Wall Street’te tansiyonu yükseltiyor.
ABD’de ekim başında başlayan hükümet kapanması, hava trafiğinden kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda aksamalara yol açtı. Tüketici harcamalarını da tehdit eden bu durum, piyasadaki endişeyi büyütüyor.
Senato geçici bir bütçe üzerinde uzlaşmış olsa da belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil.
Fundstrat Politika Stratejisti Thomas Block, “Uçuşlar erteleniyor, gıda yardımı programları aksıyor, federal çalışanlar maaş alamıyor” diyerek tabloyu özetliyor.
Block’a göre sürecin ne kadar süreceği, Başkan Donald Trump’ın kişisel olarak devreye girip girmeyeceğine bağlı olabilir.
Goldman Sachs’ın baş ekonomisti Alec Phillips ise, kapanmanın altı hafta daha sürmesi durumunda ABD’nin 2025’in son çeyreğindeki büyümesinin 1,15 puan düşebileceğini tahmin ediyor.
Michigan Üniversitesi’nin kasım verilerine göre tüketici güveni, 2022 yazından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Üniversitenin Tüketici Araştırmaları Direktörü Joanne Hsu, “Bir aydan uzun süredir devam eden federal hükümet kapanmasıyla birlikte insanlar artık ekonomiye dair endişelerini açıkça dile getiriyor” diyor.
Hsu'ya göre düşüş yaş, gelir veya siyasi görüş fark etmeksizin toplumun genelinde hissedildi. Tek istisna, büyük hisse portföyüne sahip yatırımcılar; onlarda güven yüzde 11 arttı. Yatırımcılar şimdi, tatil sezonunda tüketicilerin harcamaya devam edip etmeyeceğini yakından izleyecek.
Ancak kapanma nedeniyle 14 Kasım’da açıklanması beklenen perakende satış verileri ertelendi.
Danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas’ın yayımladığı son rapora göre ekim ayında işten çıkarmalar hızla arttı. Normal şartlarda ekim ayı istihdam raporu çoktan açıklanmış olacaktı, ancak kapanma yüzünden hükümet verileri gecikti. Bu da yatırımcıları, ekonominin gidişatını anlamak için alternatif kaynaklara yöneltti.