Galatasaray sarı kart sınırındaki futbolcuların listesi! Galatasaray bu sezon kaç sarı, kırmızı kart gördü?

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi son maçlar 9 Kasım 2025 Pazar günü oynandı. Haftanın son maçları kapsamında Galatasaray, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadelenin ardından taraftarlar tarafından Galatasaray sarı kart sınırındaki futbolcuların listesi merak edilmeye başlandı. Galatasaray'ın bu sezon kaç sarı, kırmızı kart gördüğü merak ediliyor.

GALATASARAY SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR 2025

Galatasaray, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Gençlerbirliği ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı kart sınırında bir futbolcusu yer alıyor. Galatasaray'da mücadele öncesinde sadece Lucas Torreira sarı kart sınırında yer alıyor.

Lucas Torreira, Gençlerbirliği maçında sarı kart görürse, 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY BU SEZON KAÇ SARI, KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray, Süper Lig'in 2025-2026 sezonu kapsamında oynadığı 12 maçta toplam 19 sarı, 1 kırmızı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü.