TGRT Haber
16°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray sarı kart sınırındaki futbolcuların listesi! Galatasaray bu sezon kaç sarı, kırmızı kart gördü?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar 1 sarı kart görürken, Kocaelispor ise 2 sarı kart gördü. Mücadelenin ardından Galatasaray sarı kart sınırındaki futbolcular merak edilmeye başlandı. Galatasaray bu sezon kaç sarı, kırmızı kart gördüğü merak ediliyor.

Galatasaray sarı kart sınırındaki futbolcuların listesi! Galatasaray bu sezon kaç sarı, kırmızı kart gördü?
10.11.2025
10.11.2025
saat ikonu 14:10

Trendyol 'de milli ara öncesi son maçlar 9 Kasım 2025 Pazar günü oynandı. Haftanın son maçları kapsamında , ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadelenin ardından taraftarlar tarafından Galatasaray sarı kart sınırındaki futbolcuların listesi merak edilmeye başlandı. Galatasaray'ın bu sezon kaç sarı, gördüğü merak ediliyor.

Galatasaray sarı kart sınırındaki futbolcuların listesi! Galatasaray bu sezon kaç sarı, kırmızı kart gördü?

GALATASARAY SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR 2025

Galatasaray, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı kart sınırında bir futbolcusu yer alıyor. Galatasaray'da mücadele öncesinde sadece sarı kart sınırında yer alıyor.

Lucas Torreira, Gençlerbirliği maçında sarı kart görürse, 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray sarı kart sınırındaki futbolcuların listesi! Galatasaray bu sezon kaç sarı, kırmızı kart gördü?

GALATASARAY BU SEZON KAÇ SARI, KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray, Süper Lig'in 2025-2026 sezonu kapsamında oynadığı 12 maçta toplam 19 sarı, 1 kırmızı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü.

#galatasaray
#kocaelispor
#süper lig
#lucas torreira
#gençlerbirliği
#kırmızı kart
#Sarı Kart
#Aktüel
