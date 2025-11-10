Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
16°
Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek

AFAD yetkilileri tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak. Vatandaşlar tarafından deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili AFAD tarafından resmi açıklama yapıldı.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 14:42

Afet ve Yönetimi Başkanlığı () tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 'nde bulunan yedi şehirde eş zamanlı olarak deprem tatbikatı yapılacak. NTV'de yer alan habere göre deprem tatbikatı eş zamanlı olarak Marmara Bölgesi'nde bulunan 7 ilde gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağı merak ediliyor.

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marmara Bölgesi'nde yer alan 7 ilde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.30'da yapılacak. Seviye 4 düzeyinde gerçekleştirilecek olan tatbikat kapsamında tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak.

Seviye 4 alarmı uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviye anlamına gelmektedir. 26 Kasım tarihinde seviye 4 düzeyinde yaşanabilecek olası felakete ilişkin senaryo gerçekleştirilecek. Seviyelerine göre alarmların anlamları ise şöyle:

  • Seviye 1: Yerel imkanların yeterli olduğu senaryoları belirtir.
  • Seviye 2: O ilin imkanlarının yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu senaryolar anlamına gelir.
  • Seviye 3: Ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu senaryoları belirtir.
  • Seviye 4: Uluslararası desteğe ihtiyaç duyulan senaryolar anlamına gelir.
DEPREM TATBİKATI NEREDE YAPILACAK?

Deprem tatbikatı , Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

#istanbul
#afad
#marmara bölgesi
#acil durum
#Deprem Tatbikatı
#Uluslararası Yardım
#Aktüel
