Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'nde bulunan yedi şehirde eş zamanlı olarak deprem tatbikatı yapılacak. NTV'de yer alan habere göre deprem tatbikatı eş zamanlı olarak Marmara Bölgesi'nde bulunan 7 ilde gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar tarafından deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağı merak ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde yer alan 7 ilde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.30'da yapılacak. Seviye 4 düzeyinde gerçekleştirilecek olan tatbikat kapsamında tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak.
Seviye 4 alarmı uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviye anlamına gelmektedir. 26 Kasım tarihinde seviye 4 düzeyinde yaşanabilecek olası felakete ilişkin senaryo gerçekleştirilecek. Seviyelerine göre alarmların anlamları ise şöyle:
Deprem tatbikatı İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.