16°
Aktüel
Sarı 25 kuruş değerli mi, kaç TL? 2025 yılında değeri dikkat çekti

Eskiden herkesin cebinde olan sarı 25 kuruşların değeri öyle bir arttı ki, duyan şaşırıyor. Eskiden herkesin ceplerinde olan sarı 25 kuruşlar 2025 yılında değerlendi. Elinizde bu paradan varsa dikkat edin.

Sarı 25 kuruş değerli mi, kaç TL? 2025 yılında değeri dikkat çekti
Geçmişte herkeste olan sarı 25 kuruşlar şimdilerde koleksiyoncuların favorisi oldu. Nadir basım olanları 30 bin TL üzerine kadar çıkarken eskiden kullandığımız paralar günümüzde servet değerinde.

SARI 25 KURUŞ DEĞERLİ Mİ?

Bir zamanlar hepimizin evinde olan sarı 25 kuruşlar şimdilerde koleksiyoncuların gözdesi oldu. Koleksiyonerler, nadir basım örneklerini 35 bin TL'ye kadar satın alabiliyorsan alıcısı oldukça fazla. İkinci el sitelerinde son günlerde sarı 25 kuruş paraları rağbet görüyor. Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından basılan bu madeni paralar, üretim hatası, sınırlı basım veya özel dönem baskısı olması durumunda normal halinin 3 katı fiyatlara satılıyor.

Sarı 25 kuruş değerli mi, kaç TL? 2025 yılında değeri dikkat çekti

SARI 25 KURUŞ KAÇ TL, DEĞERİ NE KADAR 2025?

2025 yılında popüler olan sarı 25 kuruşlar ikinci el uygulamalarında yüksek fiyatlara satılıyor. Evinizde gördüğünüzdeki köşeye attığınız , sizi kurtarabilir. Elinizdeki sarı 25 kuruşlar 20 bin TL ile 100 bin TL aralığında satılıyor. Madeni paraların bozuk basım, hatalı görünüşü normal fiyatının 3 katına satılmasına neden oluyor. Altın renginde olarak tanımlanan sarı 25 kuruşlar en az 20 bin TL'den satışa sunuluyor.

Sarı 25 kuruş değerli mi, kaç TL? 2025 yılında değeri dikkat çekti

25 KURUŞ BASILMIYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralar tedavüle sunulmadı. Bu durum ise eskiden beri evinizde bulundurduğunuz madeni paraların koleksiyonerciler tarafından yüksek fiyatlara almasına neden oluyor.

