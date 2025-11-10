TOKİ başvuru son gün ne zaman? 500 bin sosyal konutta başvurular başladı

Kategoriler
Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut başvurularında süreç başladı. Milyonlarca vatandaş 10 Kasım - 19 Aralık aralığında başvuru yapabilecek.
TOKİ tarafından yapılacak olan 500 bin sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. Uygun fiyata ve ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi başvuru yapıyor. Başvuru son tarihi 19 Aralık olarak belirlendi. Vatandaşlar 19 Aralık tarihine kadar başvurularını yapabilecek.
Vatandaşlar 19 Aralık tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayacak. 2025 yılında başlatılan kampanyaya binlerce kişi başvuru yapacak. Başvurular bugün itibarıyla başladı. e Devlet ve bankalar aracılığıyla TOKİ sosyal konut başvuruları yapılıyor.
Başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.