16°
Aktüel
TOKİ taksitler sabit mi, artacak mı? Başvuru bilgilendirme formu paylaşıldı

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında başvurular bugün başladı. Vatandaşlar 19 Aralık'a kadar başvuru yapabilirken taksitler sabit mi merak edildi. Türkiye'nin her ilinde yapılacak olan kampanyaya binlerce kişi başvuracak.

TOKİ taksitler sabit mi, artacak mı? Başvuru bilgilendirme formu paylaşıldı
tarafından yapılacak olan 500 bin kampanyasında süreç bugün başladı. Vatandaşlar ise TOKİ taksitleri sabit mi yoksa artacak mı araştırmaya başladı.

TOKİ TAKSİTLER SABİT Mİ, ARTACAK MI?

TOKİ başvuru bilgilendirme formunda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir."
imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir."

TOKİ taksitler sabit mi, artacak mı? Başvuru bilgilendirme formu paylaşıldı

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evlerin adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacak. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.

TOKİ taksitler sabit mi, artacak mı? Başvuru bilgilendirme formu paylaşıldı

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME KOŞULLARI

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulurken, İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

