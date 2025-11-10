Danimarka'da sosyal medya yasağı! 15 yaşından küçükler artık kullanamayacak

Danimarka Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirerek önemli bir adım attığına işaret edildi. Bu adımla çocuk ve gençlerin dijital dünyanın olumsuzlukların korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

"ÇOCUKLAR ZARARLI İÇERİKLERE ERİŞEMEMELİ"

Karar kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırının 15 olarak belirlendiğinin aktarıldığı açıklamada "15 yaşın altındaki çocuklar kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişememelidir. Ebeveynler, çocuklarının daha erken erişime sahip olması gerektiğini düşünürlerse istisnalar yapılabilir. Bu, ebeveynlere 13 yaşından itibaren erişim için onay verme fırsatı verilerek sağlanacaktır." İfadeleri kullanıldı.

Böylelikle çocukların kendi gelişimleri için farklı alanlara daha fazla yönelme imkanı bulabileceğine işaret edilen açıklamada, karar kapsamında "dijital bekçilerin" oluşturulacağı ve denetimlerin sıklaşacağı belirtildi.

"DANİMARKA AVRUPA'YA ÖNCÜLÜK EDECEK"

Dijital İşler Bakanı Caroline Stage de karara ilişkin açıklamasında "Sağlanan anlaşmayla net bir yön belirliyoruz. Danimarka, sosyal medya için yaş sınırı getirerek, çocuklar ve gençlerin dijital refahını güçlendirmek için ortak bir çabayla Avrupa'da öncülük edecek." İfadelerini kullandı.