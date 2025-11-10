Menü Kapat
16°
Sosyal medya kullanımına getirilen kısıtlamalarla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda en son açıklama ise Danimarka’dan geldi. Ülkenin Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Danimarka'da sosyal medya yasağı! 15 yaşından küçükler artık kullanamayacak
Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirerek önemli bir adım attığına işaret edildi. Bu adımla çocuk ve gençlerin dijital dünyanın olumsuzlukların korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Danimarka'da sosyal medya yasağı! 15 yaşından küçükler artık kullanamayacak

"ÇOCUKLAR ZARARLI İÇERİKLERE ERİŞEMEMELİ"

Karar kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırının 15 olarak belirlendiğinin aktarıldığı açıklamada "15 yaşın altındaki çocuklar kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişememelidir. Ebeveynler, çocuklarının daha erken erişime sahip olması gerektiğini düşünürlerse istisnalar yapılabilir. Bu, ebeveynlere 13 yaşından itibaren erişim için onay verme fırsatı verilerek sağlanacaktır." İfadeleri kullanıldı.

Böylelikle çocukların kendi gelişimleri için farklı alanlara daha fazla yönelme imkanı bulabileceğine işaret edilen açıklamada, karar kapsamında "dijital bekçilerin" oluşturulacağı ve denetimlerin sıklaşacağı belirtildi.

Danimarka'da sosyal medya yasağı! 15 yaşından küçükler artık kullanamayacak

"DANİMARKA AVRUPA'YA ÖNCÜLÜK EDECEK"

Dijital İşler Bakanı Caroline Stage de karara ilişkin açıklamasında "Sağlanan anlaşmayla net bir yön belirliyoruz. Danimarka, sosyal medya için getirerek, çocuklar ve gençlerin dijital refahını güçlendirmek için ortak bir çabayla Avrupa'da öncülük edecek." İfadelerini kullandı.

