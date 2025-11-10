Engelli adam dehşeti yaşadı! İade talep edince boğazına bıçak dayadılar

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin önünde skandal bir olay yaşandı. 2 gün önce aldığı ayakkabıyı iade etmek isteyen engelli bir adam, mağazaya gittiğinde hiç beklemediği bir tepki aldı. Engelli adam, ayakkabıyı iade almayacağını söyleyen iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. O sırada iş yeri sahibinin oğlu cebinden çıkardığı bıçağı engelli adamın boğazına dayadı. Çevredekilerin müdahalesiyle ufak bir sıyrıkla olaydan kurtulan engelli adamın yaşadığı dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.