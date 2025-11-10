Renkli festivalde dehşete düşüren anlar! Paraşütçü kayaya çarptı

Kategoriler
Osmaniye'de düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıkarken yaşanan kaza da o anlara damga vurdu. Birçok şehirden vatandaşın katıldığı etkinlikte gökyüzü renkli paraşütlerle kaplanırken bir paraşüt pilotu kalkışın hemen ardından önündeki kayaya çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilen pilota ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı.