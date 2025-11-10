Baykar'dan tam isabet: KEMANKEŞ-1 kritik testi başarıyla geçti

Baykar'ın yapay zeka tarafından desteklenen KEMANKEŞ-1 füzesi, kritik bir testi tamamladı. Füze Bayraktar TB2'den ateşlendi. Senaryo gereği belirlenen hedefi otonom uçuş ve yüksek hassasiyetle tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede Bayraktar TB2'den ateşlenen seyir füzesi KEMANKEŞ-1 senaryo gereği belirlenen hedefi otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti.

Seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal hesabından paylaşarak "BayraktarTB2, 2x Bayraktar #KEMANKEŞ-1 Atış, Seyir ve Dalış Testi" ifadelerini kullandı.