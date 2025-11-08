Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar duyurdu: Altın fiyatı 4 bin doları aştı, devlet hakkı yüzde 25’e çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde soruları cevapladı. Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin maden sahalarıyla alakalı şu anda yaklaşık 97 bin ruhsatın iptalini sağladık. Sadece 8 bin tane ruhsat var" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Bayraktar duyurdu: Altın fiyatı 4 bin doları aştı, devlet hakkı yüzde 25’e çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 09:13

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. ’nin madenlerini vakit kaybetmeden çıkarması gerektiğini söyleyen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin madende hala net ithalatçı ülke olduğunu ancak dünyanın 7. büyük maden zenginliğine sahip konumda bulunduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar duyurdu: Altın fiyatı 4 bin doları aştı, devlet hakkı yüzde 25’e çıktı

ALTIN İÇİN DEVLET HAKKI YÜZDE 25

Madenlerin yerin altında kalmasının ekonomiye hiçbir katkısının olmadığının altını çizen Bayraktar, "TBMM bu yıl tarihi bir kanununu geçirdi. Kanunu kurgularken yatırımları cazip hale getirmemiz lazım dedik. Maden sahalarının rehabilitasyonuyla ilgili bütçeleri neredeyse 2 katına çıkardık. fiyatları 4 bin dolarları aşan bir noktaya geldi. Altında devlet hakkını yüzde 25'e çıkardık. Türkiye'de altın madeni işletecekseniz, yerli veya yabancı fark etmez, ürettiğiniz altının yüzde 31,25'ini, üçte birini neredeyse, devlet hakkı olarak vereceksiniz. İstihdama katkınıza baktığınızda son derece önemli bir düzenleme olduğunu vurgulamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar duyurdu: Altın fiyatı 4 bin doları aştı, devlet hakkı yüzde 25’e çıktı

97 BİN MADEN RUHSATININ İPTALİ

Bayraktar, Türkiye'nin tamamının maden sahası haline getirildiği ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Maden ruhsatlarıyla alakalı da çok kısa bir şey ifade etmek istiyorum. Yine bu kanuni düzenlemede çok önemli bir şey vardı. Çünkü yıllardır biz efendim Türkiye'nin tamamı maden sahası. Hiç öyle bir şey yok. Bakın Türkiye'nin maden sahalarıyla alakalı şu anda yaklaşık 97 bin ruhsatın iptalini sağladık. Sadece 8 bin tane ruhsat var. Ülkemizin yüz ölçümünün 780 bin kilometre karenin sadece 2,7’sine bu denk geliyor. Ve fiilen kazı yapılan ocak alanı ise binde sadece bir. Yani 783 kilometre kare. Dolayısıyla ‘ülkemizin tamamı öyle maden sahası her şeyi mahvediyorsunuz’ iddialarını asla kabul etmiyoruz.

Bakan Bayraktar duyurdu: Altın fiyatı 4 bin doları aştı, devlet hakkı yüzde 25’e çıktı

URANYUM BAĞIMLILIĞI OLACAK MI?

Nükleer enerjinin iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir kaynak olduğuna değinen Bayraktar, hiçbir gelişmiş ülkenin yatırımı yapmadığı eleştirilerinin doğru olmadığını söyleyerek, "Türkiye'nin doğusunda yürüme mesafesinde Metsamor, Ermenistan'da nükleer santral var. Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da, Slovakya'da var. Avrupa'nın ortasına, Fransa'da, Paris'in göbeğinde, Fransa'nın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 75'ini sağlayan nükleer enerji. Dünyadaki yaklaşık 416 reaktörde tehlike yok. Biz yapmaya kalkınca maalesef bu tehlike konusu oluyor. Uranyum bağımlılığı olacak mı? Evet. Uranyum bağımlılığını aşmak için yakıtla alakalı da gerek şu anda çalıştığımız ülkeyle gerek şu anda yeni proje olarak konuştuğumuz ülkelerle de konuşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bayraktar duyurdu: Altın fiyatı 4 bin doları aştı, devlet hakkı yüzde 25’e çıktı

NADİR TOPRAK ELEMENTİNDE HEDEF: İLK 5

Türkiye'nin nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalarına 2011'de başladığını da vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Beylikova'da 694 milyon ton nadir toprak elementini tespit ettik ve yıllardır şunu söylüyoruz: 'Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk beş ülkesi arasına gireceğiz.' Bunun için çalışıyoruz. Bunun için pilot tesis kurmaya niyet ettik." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin ürettiği nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına ilişkin de "ABD'ye nadir toprak elementleri falan vermedik. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız. Bundan çekinecek bir şey yok" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte yeni asgari ücret ve emekli zammı! Özgür Erdursun, değişen enflasyon rakamlarına göre tek tek hesapladı
Altın yeniden ralli yapacak mı? Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya çok önemli uyarı
ETİKETLER
#Türkiye
#altın
#enerji
#madencilik
#nükleer enerji
#Nadir Toprak Elementleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.