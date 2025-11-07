Altın yeniden ralli yapacak mı? Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya çok önemli uyarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları yeniden ralli yapacak mı? Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelen altın fiyatları rekor denemelerinin ardından duruldu. Katıldığı bir televizyon kanalında piyasaları değerlendiren Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatları, Merkez Bankası'nın politikası hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankası’nın son dönemde iletişim konusunda önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Erryılmaz, son haftalarda döviz tevdiat hesaplarında belirgin bir yükseliş dikkat çektiğini bu gelişme özellikle şirketler açısından önemli bir sinyal olarak görüldüğünü belirtti.
Eryılmaz, "Merkez Bankası bu durumun kalıcı değil, geçici ve konjonktürel etkilerden kaynaklandığını vurguluyor. Altın talebindeki artış ve Kur Korumalı Mevduat’tan çıkan yatırımcıların yeniden dövize yönelmesi bu geçici nedenlerin başında geliyor. KKM’de kalan yatırımcılar genellikle faizden ziyade dövize odaklı olduğu için, TL faizlerinin yüksek olması bile onları dövizden uzaklaştırmıyor. Dolayısıyla son dönemdeki döviz hesaplarındaki artış, temel olarak bu iki unsurun etkisiyle açıklanabilir" dedi.
Merkez Bankası'nın, kur üzerindeki baskıyı sınırlamak amacıyla zaman zaman döviz satarak denge sağlamaya çalıştığını belirten Eryılmaz, "Brüt rezervlerde artış devam ederken, altın hariç net rezervlerde bir miktar çözülme görülüyor. Ancak bu durumun temel amacı kurun enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak ve fiyat istikrarını desteklemek. Nitekim son dönemde mal enflasyonundaki yavaşlamada kur istikrarının etkili olduğu görülüyor" dedi.
Eryılmaz, "Merkez Bankası açısından kritik dönüm noktası 2026’nın ikinci yarısı olabilir. Eğer enflasyonun ana eğiliminde istenen yumuşama sağlanırsa, bu dönemde TL’nin “nötr hareketine” izin verilebilir; yani kurun enflasyon kadar artmasına tolerans gösterilebilir. Ancak bu da tamamen enflasyonun gidişatına bağlı" diyerek süreci özetledi.
"Altın fiyatlarının kısa ve orta vadeli seyriyle ilgili olarak, yakın vadede — yaklaşık bir ila iki aylık süreçte — bir oyalanma bekliyorum" diyen Eryılmaz, "Tıpkı daha önce 3.500 doları gördükten sonra dört ay yatay seyrettiği dönemde olduğu gibi, bu kez de belirli bir süre yatay bantta hareket edebiliriz. Sürenin ne kadar olacağını kestirmek güç ama genellikle altın, ortalama üç ay civarında yatay bir dönemde kalıyor. Bu kez biraz daha kısa sürebilir" diyerek yatırımcıyı uyardı.
Eryılmaz ralli beklentisine karşı ise "Bu süreçte bazı destek seviyeleri test edilebilir ancak bu destekler, genel olarak alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. 4.381 doların aşılması ise mevcut durumda oldukça zor görünüyor. Dolayısıyla kısa vadede ciddi bir ralli olasılığı zayıf, ancak güçlü bir düşüş de beklemem" dedi.
2026 öngörüsü sorulan Eryılmaz, "2026’ya geldiğimizde ise, bugün altını destekleyen faktörlerin o dönemde de geçerli olacağını düşünüyorum. 2026’da da altındaki yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyorum" diyerek tahminlerini paylaştı.
Eryılmaz "Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için şu anda çok cazip alım koşulları olduğunu düşünmüyorum. Ancak “al ve unut” tarzı uzun vadeli yatırımcılar için piyasayı bir süre izlemek, ardından 3.900 dolar seviyelerine doğru oluşabilecek geri çekilmelerde kademeli alım yapmak mantıklı olabilir. Gram altında da benzer şekilde kademeli birikim stratejisi uygun görünüyor. Şu aşamada satmak için bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum; kar realizasyonu dönemi geçti" dedi.