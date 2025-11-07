Altın yeniden ralli yapacak mı? Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya çok önemli uyarı

ALTIN YENİDEN RALLİ YAPACAK MI?

"Altın fiyatlarının kısa ve orta vadeli seyriyle ilgili olarak, yakın vadede — yaklaşık bir ila iki aylık süreçte — bir oyalanma bekliyorum" diyen Eryılmaz, "Tıpkı daha önce 3.500 doları gördükten sonra dört ay yatay seyrettiği dönemde olduğu gibi, bu kez de belirli bir süre yatay bantta hareket edebiliriz. Sürenin ne kadar olacağını kestirmek güç ama genellikle altın, ortalama üç ay civarında yatay bir dönemde kalıyor. Bu kez biraz daha kısa sürebilir" diyerek yatırımcıyı uyardı.