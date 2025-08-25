Bilim insanlarını şaşkına çeviren deniz karşılaşması: 2 bin metre derinlikte kameraya yakalandı

Bilim insanları, Güney Okyanusu'nda yaşayan ve nadiren görülen Antarktika gonate kalamarının görüntülerini ilk kez, Antarktika açıklarında yaklaşık 2 bin 152 metrenin üzerinde derinlikte, dondurucu sularda görüntüledi. Kan kırmızısı rengi ve kancalı dokunaçları ile bilinen kalamar türü, doğal yaşam alanında canlı halde ilk kez görüldü.

Gizemli canlı, Schmidt Okyanus Enstitüsü'nün araştırma gemisi R/V Falkor'da bulunan araştırmacılar tarafından fark edildi. Bilim insanlarının amacı, Antarktika'nın kuzey ucunda bulunan ve 3 bin metre derinliğe sahip Powell Havzası'nda yaşam aramaktı.

"BU HAYVANIN DÜNYA ÇAPINDA İLK GÖRÜNTÜSÜ"

Kalamarın görüntüleri, Auckland Teknoloji Üniversitesi'nden kalamar uzmanı Kat Bolstad'a gönderildi ve Bolstad, keşfedilen canlının "Antarktika gonate kalamar" olduğunu belirledi. Dr. Bolstad, National Geographic'e yaptığı açıklamada "Bildiğim kadarıyla, bu hayvanın dünya çapında ilk canlı görüntüsü" dedi.

Bilim insanları, Antarktika gonate kalamarının varlığını 100 yılı aşkın bir süredir bilmelerine rağmen, yaşamlarına dair tüm bilgiler ölü örneklerden elde ediliyordu. Ya balıkçı ağlarında ya da başka hayvanların midelerinde bulunuyordu fakat hiç canlı halde vahşi doğada görülmemişti.