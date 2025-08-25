Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bilim insanlarını şaşkına çeviren deniz karşılaşması: 2 bin metre derinlikte kameraya yakalandı

Antarktika'nın buz gibi derinliklerinde, daha önce yalnızca ölü örnekleri bilinen gizemli bir canlı ilk kez doğal yaşamında görüntülendi. Bilim insanları, canlıyı tesadüfen keşfetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 15:14

Bilim insanları, Güney Okyanusu'nda yaşayan ve nadiren görülen Antarktika gonate kalamarının görüntülerini ilk kez, Antarktika açıklarında yaklaşık 2 bin 152 metrenin üzerinde derinlikte, dondurucu sularda görüntüledi. Kan kırmızısı rengi ve kancalı dokunaçları ile bilinen kalamar türü, doğal yaşam alanında canlı halde ilk kez görüldü.

Gizemli canlı, Schmidt Okyanus Enstitüsü'nün araştırma gemisi R/V Falkor'da bulunan araştırmacılar tarafından fark edildi. Bilim insanlarının amacı, Antarktika'nın kuzey ucunda bulunan ve 3 bin metre derinliğe sahip Powell Havzası'nda yaşam aramaktı.

Bilim insanlarını şaşkına çeviren deniz karşılaşması: 2 bin metre derinlikte kameraya yakalandı

"BU HAYVANIN DÜNYA ÇAPINDA İLK GÖRÜNTÜSÜ"

Kalamarın görüntüleri, Auckland Teknoloji Üniversitesi'nden kalamar uzmanı Kat Bolstad'a gönderildi ve Bolstad, keşfedilen canlının "Antarktika gonate kalamar" olduğunu belirledi. Dr. Bolstad, National Geographic'e yaptığı açıklamada "Bildiğim kadarıyla, bu hayvanın dünya çapında ilk canlı görüntüsü" dedi.

, Antarktika gonate kalamarının varlığını 100 yılı aşkın bir süredir bilmelerine rağmen, yaşamlarına dair tüm bilgiler ölü örneklerden elde ediliyordu. Ya balıkçı ağlarında ya da başka hayvanların midelerinde bulunuyordu fakat hiç canlı halde vahşi doğada görülmemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katlanabilir iPhone'un teknik detayları belli olmaya devam ediyor: Bir özelliği daha sızdırıldı
Canlı dokuyu yiyor! İlk kez bu ülkede insanda görüldü: Yeni Dünya vida kurdu sineği
ETİKETLER
#bilim insanları
#keşif
#Derin Deniz Sondaj Gemisi
#Antarktika Gonate Kalamar
#Deniz Canlıları
#Okyanus Keşfi
#Schmidt Okyanus Enstitüsü
#Powell Havzası
#Antarktika Gonate Kalamar
#Güney Okyanusu
#Powell Havzası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.