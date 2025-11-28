Menü Kapat
18°
Kademe kademe af geliyor! 90 bin mahkum tahliye olacak

11. Yargı Paketi, Meclis’e sunuldu. Yeni paket ile birlikte ilk etapta 55 bin mahkuma 3 yıl erken denetimli tahliye olacak. Bu rakamın 6 ay sonra toplamda 90 bin mahkuma kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kademe kademe af geliyor! 90 bin mahkum tahliye olacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 10:56

31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlara kısmi af getiren 11’inci TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin önümüzdeki hafta Adalet Komisyonunda görüşülmesi, 2026 bütçesinin yasalaşmasından sonra da Meclis Genel Kurulu gündemine alınması bekleniyor.

Kademe kademe af geliyor! 90 bin mahkum tahliye olacak

3 YIL DAHA ERKEN DENETİMLİ SERBESTLİK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Yargı Paketinde uzun süredir beklenen kısmi af düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar sebebiyle; 3 yıl daha erken açık infaz kurumuna ayrılabilme ve açık cezaevinden 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getiriliyor. Düzenlemeden örgütlü suçlar ve terör suçlarından ceza alanlar yararlanamayacak.

Kademe kademe af geliyor! 90 bin mahkum tahliye olacak

İLERLEYEN ZAMANLARDA BU SAYI 90 BİNE ÇIKACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin af olmadığını belirterek, sadece şartlı salıvermeye dönük bir adım atıldığını, teklif ile bir yıllık hakkının 3 yıla çıkarıldığını kaydetti. Güler, düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişinin yararlanacağını, ilerleyen dönemde yararlananların sayısının kademeli olarak 90 bine ulaşabileceğini söyledi.

