Film gibi olay! Domuz sandı, komşusunu vurdu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir şahıs, bahçesindeki ağaçların arasında hareketen eden komşusunu domuz zannedince tetiğe bastı.

IHA
25.08.2025
25.08.2025
'ın ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; evinin önündeki bahçedeki ağaçların arasında hareket eden komşusunu, domuz sanan S.E. karanlığa doğru balkondan tüfeğini ateşledi.

KOMŞUSU OLDUĞUNU SONRADAN GÖRDÜ

Bahçeden insan sesinin yükselmesi üzerine bahçeye inen S.E., ateş açarak vurduğu kişinin komşusu C.D. olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarına saçma isabet eden şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.E. ise gözaltına alındı.

