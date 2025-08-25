Bebek arabasıyla seyahat kısıtlamasına son! KDK'dan yeni karar

Vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı sorunlardan biri daha çözüme kavuştu. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) girişimiyle belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yapılan yolculuklara getirilen kısıtlamalar sona erdi.

ŞİKAYET SİİRT’TEN GELDİ

Siirt’te yaşayan bir vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla binemediklerini belirterek KDK’ye başvurdu. Başvurusunda, özellikle bebeklerin uyuduğu ya da arabaların kapatılamadığı durumlarda bu kuralın aileleri zor durumda bıraktığını dile getirdi. Vatandaş ayrıca uygulamanın Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu vurguladı.

KDK AİLELERİ RAHATLATTI

Başvuruyu değerlendiren KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmiş olması da göz önünde bulundurularak, ilgili belediyeye uygulamanın sonlandırılması yönünde bildirimde bulunuldu.

YASAK RESMEN KALKTI

Belediye, KDK’ye gönderdiği resmi yazıyla, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın kaldırıldığını duyurdu. Böylece, bebekli ailelerin toplu ulaşımda yaşadığı mağduriyet resmen sona ermiş oldu.