TGRT Haber
27°
Gündem
Editor
 Suat Vilgen

Bebek arabasıyla seyahat kısıtlamasına son! KDK'dan yeni karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına getirilen kısıtlamaları kaldırdı. Ailelerin toplu taşımaya erişimini kolaylaştıracak kararın arkasında ise Siirt'ten gelen bir şikayet var. İşte detaylar...

AA
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
13:28
|
25.08.2025
25.08.2025
13:28

Vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı sorunlardan biri daha çözüme kavuştu. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) girişimiyle belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yapılan yolculuklara getirilen kısıtlamalar sona erdi.

Bebek arabasıyla seyahat kısıtlamasına son! KDK'dan yeni karar
ŞİKAYET SİİRT’TEN GELDİ

Siirt’te yaşayan bir vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla binemediklerini belirterek KDK’ye başvurdu. Başvurusunda, özellikle bebeklerin uyuduğu ya da arabaların kapatılamadığı durumlarda bu kuralın aileleri zor durumda bıraktığını dile getirdi. Vatandaş ayrıca uygulamanın Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu vurguladı.

Bebek arabasıyla seyahat kısıtlamasına son! KDK'dan yeni karar

KDK AİLELERİ RAHATLATTI

Başvuruyu değerlendiren KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmiş olması da göz önünde bulundurularak, ilgili belediyeye uygulamanın sonlandırılması yönünde bildirimde bulunuldu.

Bebek arabasıyla seyahat kısıtlamasına son! KDK'dan yeni karar

YASAK RESMEN KALKTI

Belediye, KDK’ye gönderdiği resmi yazıyla, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın kaldırıldığını duyurdu. Böylece, bebekli ailelerin toplu ulaşımda yaşadığı mağduriyet resmen sona ermiş oldu.

