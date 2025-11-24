Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 Murat Makas

Sosyal medyadan etkilenen öğretmen huzuru buldu, herkese seslendi: Kendimi böyle keşfettim

Müzik öğretmeni olan 28 yaşındaki Gül Dural huzuru tarlada ve üretimde buldu. Gül Dural toprağı olan herkese seslenerek kendisini yeniden keşfettiğini söyledi.

Muğla'da Müzik öğretmenliği bölümünden mezun olan 28 yaşındaki Gül Dural, bahçelerinde ailesine yardımcı oluyor ve üretmeyi öğreniyor. Gül Dural, toprakta çalışarak kendisini yeniden keşfettiğini dile getiriyor.

Yıllardır zeytincilikle uğraşan baba İbrahim Dural ise zeytinlerin bu yıl ne iyi ne kötü olduğunu söyledi. Baba Dural, "İdare ediyoruz, 250-300 TL arasında yağ fiyatları oluyor. Kızım müzik öğretmeni, burada bize yardımcı oluyor. İşte 'Genç Çiftçi' olarak yanımızda, bize destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan etkilenen öğretmen huzuru buldu, herkese seslendi: Kendimi böyle keşfettim

"PANDEMİDE KENDİMİ YENİDEN KEŞFETTİM"

Müzik öğretmenliği mezunu olan Gül Dural, tarladaki serüveninin pandemiyle başladığını anlattı. Başlangıçta işlerini pek sevmediğini itiraf eden Dural, sürecin nasıl değiştiğini şu sözlerle aktardı: "Atanamadığım için burada aileme yardım ediyorum. Genç bir kadın çiftçi olarak bu zorlu bir süreç. Normalde yaşım daha küçükken ben bu işleri çok sevmiyordum. Ama insan zamanla kendini tekrar keşfediyor ve yeni şeyler öğreniyor. sürecinde üniversite okuduğum için hasat zamanlarında burada değildim. Ancak pandemi nedeniyle buraya gelip, hiçbir yere çıkamayınca aileme yardım etmeye başladım. Zeytinde, sebze yetiştiriciliğinde, babamın ektiği arpa ve buğdayda çalıştım. Açıkçası tarımla uğraşmak, işin mutfağında olmak hoşuma gitti."

Sosyal medyadan etkilenen öğretmen huzuru buldu, herkese seslendi: Kendimi böyle keşfettim

İLHAM KAYNAĞI SOSYAL MEDYA OLDU

Bu yola girmesinde sosyal medyanın da etkisi olduğunu belirten Dural, İstanbul'dan gelip organik tarım yapan bir kadının hikayesinden esinlendiğini söyledi.

Dural, "Sosyal medyada İstanbul'dan gelmiş bir hanımefendi karşıma çıktı. Kendi organik tarım yapıyormuş ve başlarken bu işlerle alakalı hiçbir şey bilmiyormuş. Bayağı da başarı kazanmış. Ondan esinlendim ve 'Niye ben de yapamayayım?' dedim. Bu yola baş koydum. Umarım ilerleyen süreçlerde daha da başarılı olurum" dedi.

Sosyal medyadan etkilenen öğretmen huzuru buldu, herkese seslendi: Kendimi böyle keşfettim

"TOPRAĞI OLAN HERKES EKMELİ"

Zeytin veriminin geçen seneye göre çok daha iyi olduğunu, geçen yıl neredeyse hiç verim alamadıklarını belirten genç girişimci, toprağı olan herkese de önemli bir çağrıda bulundu: "Bu işte ilerlemek istedim, tercihim bu yönde oldu. Sadece iş arayanlara değil, herkese çağrım var. Bence toprağı olan herkes ekmeli. O toprak orada boşuna kalmamalı. Çünkü üretmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Toprağı olan herkes üretsin."

