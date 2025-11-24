Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, vurulduğu yerde anıldı

Kategoriler
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı. Okulda Yalçın'ın emekleriyle kurulan müzik sınıfı gezilirken, Şehit Öğretmen Köşesine karanfiller bırakıldı. Ziyaret sırasında bir müzik öğretmeninin Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Saldırının hedefindeki dönemin belediye başkanı, Batman Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, Şehit Aybüke Yalçın'a bir kez daha rahmet dileyerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.