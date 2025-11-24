Öğretmen adaylarına çifte bayram! 15 bin atama sonuçları bugün açıklanacak

Sözleşmeli öğretmen ataması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na çevrildi. Tercihlerini yapan öğretmen adayları MEB'in bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyuracağı atama sonuçlarını bekliyor. Atama sonuçlarının bu özel günde açıklanması, mesleğe yeni başlayacak öğretmenler için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI HAKKINDA BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Atamaya ilişkin net bir saat dilimi belirtmeyen Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecinin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak."

Açıklanan takvime göre 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.