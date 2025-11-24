Menü Kapat
12°
 | Nalan Güler Güven

Öğretmen adaylarına çifte bayram! 15 bin atama sonuçları bugün açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Günü'nde 15 bin atama bekleyen öğretmen adayına müjdeli haberi duyuracak. Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama sonuçları 24 Kasım'da duyurulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Pazartesi günü yapılacak programın detaylarını anlattı.

Öğretmen adaylarına çifte bayram! 15 bin atama sonuçları bugün açıklanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 09:19

ataması için gözler (MEB)'na çevrildi. Tercihlerini yapan öğretmen adayları MEB'in bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyuracağı atama sonuçlarını bekliyor. Atama sonuçlarının bu özel günde açıklanması, mesleğe yeni başlayacak öğretmenler için ayrı bir motivasyon kaynağı olacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI HAKKINDA BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Atamaya ilişkin net bir saat dilimi belirtmeyen Bakan , 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecinin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak."

Öğretmen adaylarına çifte bayram! 15 bin atama sonuçları bugün açıklanacak

Açıklanan takvime göre 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#yusuf tekin
#sözleşmeli öğretmen
#öğretmen ataması
#24 Kasım Öğretmenler Günü
#Gündem
