SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

24 Kasım sürprizi: Bolulu miniklerden öğretmenlerin klasikleriyle gülümseten video

Bolu'da ilkokul öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladıkları özel bir video ile öğretmenlerine unutulmaz bir sürpriz yaptı. Minik öğrenciler, öğretmenlerinin sınıfta sıkça kullandığı klasikleşmiş cümleleri canlandırarak hem öğretmenlerini hem de izleyenleri gülümsetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
01:19
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
01:19

İl Milli Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen Dağkent Kıroğlu ESV İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerine ithafen mizahi bir hazırladı. , doğal oyunculukları ve güçlü mimikleri ile dikkat çekerek, sınıfta sık duyulan esprili ifadeleri ekrana taşıdı.

24 Kasım sürprizi: Bolulu miniklerden öğretmenlerin klasikleriyle gülümseten video

VELİLERDEN VE ÖĞRETMENLERDEN TAM NOT ALDI

Videoda; "Konuşmalar başladığına göre konu anlaşıldı", "Kendini de evde unutsaydın evladım" ve "Siz arkadaki dörtlü!" gibi ifadelerin yer alması, izleyenleri geçmiş yıllara götürdü. Öğrencilerin bu yaratıcı ve mizahi çalışması, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

24 Kasım sürprizi: Bolulu miniklerden öğretmenlerin klasikleriyle gülümseten video

24 KASIM İÇİN EN ANLAMLI HEDİYE

için hazırlanan bu özel video, yüzlerce yoruma ve paylaşıma konu oldu. Veliler ve diğer öğretmenler, öğrencilerin gösterdiği çabayı ve espri yeteneğini tebrik ederek, bunun 24 Kasım için alınabilecek en anlamlı hediye olduğunu dile getirdi.

