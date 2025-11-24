24 Kasım sürprizi: Bolulu miniklerden öğretmenlerin klasikleriyle gülümseten video

Kategoriler
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen Dağkent Kıroğlu ESV İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerine ithafen mizahi bir video hazırladı. Öğrenciler, doğal oyunculukları ve güçlü mimikleri ile dikkat çekerek, sınıfta sık duyulan esprili ifadeleri ekrana taşıdı.
Videoda; "Konuşmalar başladığına göre konu anlaşıldı", "Kendini de evde unutsaydın evladım" ve "Siz arkadaki dörtlü!" gibi ifadelerin yer alması, izleyenleri geçmiş yıllara götürdü. Öğrencilerin bu yaratıcı ve mizahi çalışması, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Öğretmenler Günü için hazırlanan bu özel video, yüzlerce yoruma ve paylaşıma konu oldu. Veliler ve diğer öğretmenler, öğrencilerin gösterdiği çabayı ve espri yeteneğini tebrik ederek, bunun 24 Kasım için alınabilecek en anlamlı hediye olduğunu dile getirdi.