24 Kasım sürprizi: Bolulu miniklerden öğretmenlerin klasikleriyle gülümseten video

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen Dağkent Kıroğlu ESV İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerine ithafen mizahi bir video hazırladı. Öğrenciler, doğal oyunculukları ve güçlü mimikleri ile dikkat çekerek, sınıfta sık duyulan esprili ifadeleri ekrana taşıdı.

VELİLERDEN VE ÖĞRETMENLERDEN TAM NOT ALDI

Videoda; "Konuşmalar başladığına göre konu anlaşıldı", "Kendini de evde unutsaydın evladım" ve "Siz arkadaki dörtlü!" gibi ifadelerin yer alması, izleyenleri geçmiş yıllara götürdü. Öğrencilerin bu yaratıcı ve mizahi çalışması, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

24 KASIM İÇİN EN ANLAMLI HEDİYE

Öğretmenler Günü için hazırlanan bu özel video, yüzlerce yoruma ve paylaşıma konu oldu. Veliler ve diğer öğretmenler, öğrencilerin gösterdiği çabayı ve espri yeteneğini tebrik ederek, bunun 24 Kasım için alınabilecek en anlamlı hediye olduğunu dile getirdi.