24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı kaç TL? En güzel Öğretmenler Günü hediyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes projesinde özel günler için bağış sertifikaları sunuluyor.

Yaklaşan özel gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmeni adına bağış yapmak isteyenler 1 fidanın kaç TL olduğunu ve nasıl temin edildiğini merak ediyor.

1 FİDAN KAÇ TL?

Kampanya kapsamında 1 fidan 70 TL.

Fidan ücreti, girdiğiniz fidan adedine göre hesaplanmaktadır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Geleceğe Nefes internet sitesine giriş yapın.

Bağışlar kısmında bulunan Öğretmenler Günü bölümüne basın.

İl seçimini ve bağışın yapılmasını istediğiniz tarihi belirtin.

Bağışçı adı, telefon numarası ve sertifikanın iletilmesi gereken e-posta adresini yazın.