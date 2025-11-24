Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Öğretmen atama göreve başlamada istenen belgeler neler?

Öğretmen atamalarında neticeler 24 Kasım Pazartesi günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından atanması yapılan adaylar sonuçların ardından belirlenen günlerde işlemlerini tamamlayarak görevlerine başlayacak.

Haber Merkezi
24.11.2025
24.11.2025
Binlerce öğretmenin merakla beklediği atamaların sonuçları bugün duyuruluyor.

, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde atamaların bitirilerek sonuçların ilan edileceğini bildirmişti.

sonuçlarının yayımlanmasının ardından ise öğretmen adayları göreve başlamak için evrak tamamlama işlemlerini yerine getirecek.

Göreve başlama aşamasında talep edilen belgeler ise bu kapsamda araştırılan konular arasında bulunuyor.

GÖREVE BAŞLAMA SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

Göreve başlama sürecinde adaylardan;

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme yüklenen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair vb.) evrakların aslı,

Elektronik Başvuru Formu,

Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

Mal beyanı,

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Başvuru sırasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı sunanlardan Pedagojik Formasyon Belgesi,

Sağlık durumu açısından öğretmenlik görevini yapmasına engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (güncel tarihli).

