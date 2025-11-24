Evgeny Grinko hayranlarıyla buluşuyor! 11 şehirde konser verecek: İşte tarihler

Kategoriler
Dünyaca ünlü Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, aralık ayında Türkiye'de gerçekleştireceği turne kapsamında 12 günde, 11 şehirde konser vermeye hazırlanıyor...
Peki Evgeny Grinko hangi şehir ve hangi tarihlerde konser verecek? İşte detaylar...
Grinko ilk konserini 6 Aralık'ta İstanbul Başakşehir'de verecek. Grinko, 7 Aralık'ta İstanbul Bostancı'daki konserinin ardından 8 Aralık'ta Bursa'ya geçecek.
Grinko daha sonrasında; 9 Aralık'ta İzmir, 11 Aralık'ta Muğla, 12 Aralık'ta Denizli, 13 Aralık'ta Kocaeli, 15 Aralık'ta Diyarbakır, 16 Aralık'ta Ankara, 18 Aralık'ta Konya, 20 Aralık'ta Trabzon, 21 Aralık'ta Samsun konserleriyle hayranlarıyla buluşacak.