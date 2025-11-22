Tgrthaber.com'a “Alanında İz Bırakan” ödülü!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Takipte Haber Sitesi'nin düzenlediği ödül gecesinde tgrthaber.com "Alanında İz Bırakan Televizyon ve Medya Organları" dalında ödüle layık görüldü.
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan ödül gecesine AK Parti MKYK Üyesi Barış Özerol, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem, Hasan Turan, İsa Mesih Şahin, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Av. Ramazan Arkan, AK Parti Disiplin Kurulu Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kadir Gurbetçi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Medet Ekşi ile Engin Boyraz, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Uygur, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, üst düzey bürokratlar, STK Başkanları, İstanbul Takipte okurları, basın mensupları ve davetliler katıldı.
GECEDE ÖDÜL ALANLAR
ALANINDA İZ BIRAKAN TELEVİZYON VE MEDYA ORGANLARI
TGRTHaber.com
Haber 7.com
24 TV
Ülke TV.com
ALANINDA İZ BIRAKAN SİYASETÇİ ÖDÜLÜ
Barış Özerol
ALANINDA ÇIKIŞ YAPAN SİYASETÇİLER
Ramazan Arkan
Şeref Çolak
Haydar Göksoy
Uğur Sina Şen
ALANINDA ÇIKIŞ YAPAN SİYASETÇİ
Nuray Tamar
Ömer Şahan
Esat Kalay
Büşra Uncu Özten
Saadeddin Karaca
SİYASET VEFA ÖDÜLÜ
Kadir Gurbetçi
Çiğdem Çavdar Çelebioğlu
Metin Çakmak
Öznur Şahin Canayakın
Ceyhun Özkan
Tülin Hattat
SİYASET VEFA ÖDÜLÜ
Gaye Koz
Mustafa Sercan Şen
Canan Bursa
Enbiya Çınar
Hasan Tek
YEREL YÖNETİMLERDE İZ BIRAKAN PROJE ÖDÜLÜ
Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi Projesi
Sultanbeyli Belediyesi Kompost Üretim Tesisi Projesi
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE” ÖZEL ÖDÜLÜ
Aydoğan Ahıakın
ALANINDA İZ BIRAKAN GAZETECİ ÖDÜLÜ
Halil Öztürk
ALANINDA İZ BIRAKAN EDEBİYATÇI ÖDÜLÜ
Mahmut Bıyıklı (Haber7 Yazarı)
ALANINDA İZ BIRAKAN STK BAŞKANI
Nihat Tanrıkulu
Ödül gecesi 'Terörsüz Türkiye' temasında gerçekleştiÖdül gecesi 'Terörsüz Türkiye' temasında gerçekleşti
“GENÇLİĞE DOKUNANLAR
Mehmet Genç
SAĞLIKTA İZ BIRAKANLAR
Cellavia Poliklinik
İNSANA DOKUNANLAR
Muhammed Sarı
Mükail Bektaş
Nedim Güney
EĞİTİM VEFA ÖDÜLÜ
Saadet Berna Ocakçıoğlu
Hacı Ömer Şahin
ALANINDA İZ BIRAKAN MUHTAR
Kadir Uğurtay
YEREL BASIN ÖDÜLÜ
Muhterem Yüksel
Süleyman Aydınalp
SOSYAL MEDYA ÖDÜLÜ
Nevin Aşçı
Çiğdem Karaoğlu Toprakçı
Mehtap Liman
Derya Tosun
Engin Uluköy
Abdülbari Işıldar
Büşra Aktaş.