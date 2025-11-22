Tgrthaber.com'a “Alanında İz Bırakan” ödülü!

İstanbul Takipte Haber Sitesi'nin düzenlediği ödül gecesinde tgrthaber.com "Alanında İz Bırakan Televizyon ve Medya Organları" dalında ödüle layık görüldü.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan ödül gecesine AK Parti MKYK Üyesi Barış Özerol, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem, Hasan Turan, İsa Mesih Şahin, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Av. Ramazan Arkan, AK Parti Disiplin Kurulu Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kadir Gurbetçi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Medet Ekşi ile Engin Boyraz, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Uygur, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, üst düzey bürokratlar, STK Başkanları, İstanbul Takipte okurları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

GECEDE ÖDÜL ALANLAR

ALANINDA İZ BIRAKAN TELEVİZYON VE MEDYA ORGANLARI

TGRTHaber.com

Haber 7.com

24 TV

Ülke TV.com

ALANINDA İZ BIRAKAN SİYASETÇİ ÖDÜLÜ

Barış Özerol

ALANINDA ÇIKIŞ YAPAN SİYASETÇİLER

Ramazan Arkan

Şeref Çolak

Haydar Göksoy

Uğur Sina Şen

ALANINDA ÇIKIŞ YAPAN SİYASETÇİ

Nuray Tamar

Ömer Şahan

Esat Kalay

Büşra Uncu Özten

Saadeddin Karaca

SİYASET VEFA ÖDÜLÜ

Kadir Gurbetçi

Çiğdem Çavdar Çelebioğlu

Metin Çakmak

Öznur Şahin Canayakın

Ceyhun Özkan

Tülin Hattat

SİYASET VEFA ÖDÜLÜ

Gaye Koz

Mustafa Sercan Şen

Canan Bursa

Enbiya Çınar

Hasan Tek

YEREL YÖNETİMLERDE İZ BIRAKAN PROJE ÖDÜLÜ

Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi Projesi

Sultanbeyli Belediyesi Kompost Üretim Tesisi Projesi

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE” ÖZEL ÖDÜLÜ

Aydoğan Ahıakın

ALANINDA İZ BIRAKAN GAZETECİ ÖDÜLÜ

Halil Öztürk

ALANINDA İZ BIRAKAN EDEBİYATÇI ÖDÜLÜ

Mahmut Bıyıklı (Haber7 Yazarı)

ALANINDA İZ BIRAKAN STK BAŞKANI

Nihat Tanrıkulu

Ödül gecesi 'Terörsüz Türkiye' temasında gerçekleşti

“GENÇLİĞE DOKUNANLAR

Mehmet Genç

SAĞLIKTA İZ BIRAKANLAR

Cellavia Poliklinik

İNSANA DOKUNANLAR

Muhammed Sarı

Mükail Bektaş

Nedim Güney

EĞİTİM VEFA ÖDÜLÜ

Saadet Berna Ocakçıoğlu

Hacı Ömer Şahin

ALANINDA İZ BIRAKAN MUHTAR

Kadir Uğurtay

YEREL BASIN ÖDÜLÜ

Muhterem Yüksel

Süleyman Aydınalp

SOSYAL MEDYA ÖDÜLÜ

Nevin Aşçı

Çiğdem Karaoğlu Toprakçı

Mehtap Liman

Derya Tosun

Engin Uluköy

Abdülbari Işıldar

Büşra Aktaş.