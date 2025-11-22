Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Tgrthaber.com'a "Alanında İz Bırakan" ödülü!

İstanbul Takipte Haber Sitesi "Alanında İz Bırakanlar" 11. Geleneksel "Terörsüz Türkiye" Temalı ödül gecesi yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede tgrthaber.com da ödüle layık görüldü...

Tgrthaber.com'a "Alanında İz Bırakan" ödülü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 20:05

İstanbul Takipte Sitesi'nin düzenlediği gecesinde tgrthaber.com "Alanında İz Bırakan Televizyon ve Organları" dalında ödüle layık görüldü.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan ödül gecesine AK Parti MKYK Üyesi Barış Özerol, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem, Hasan Turan, İsa Mesih Şahin, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Av. Ramazan Arkan, AK Parti Disiplin Kurulu Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kadir Gurbetçi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Medet Ekşi ile Engin Boyraz, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Uygur, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, üst düzey bürokratlar, STK Başkanları, İstanbul Takipte okurları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

GECEDE ÖDÜL ALANLAR

ALANINDA İZ BIRAKAN TELEVİZYON VE MEDYA ORGANLARI

TGRTHaber.com

Haber 7.com

24 TV

Ülke TV.com

ALANINDA İZ BIRAKAN SİYASETÇİ ÖDÜLÜ

Barış Özerol

ALANINDA ÇIKIŞ YAPAN SİYASETÇİLER

Ramazan Arkan
Şeref Çolak
Haydar Göksoy
Uğur Sina Şen

ALANINDA ÇIKIŞ YAPAN SİYASETÇİ

Nuray Tamar
Ömer Şahan
Esat Kalay
Büşra Uncu Özten
Saadeddin Karaca

SİYASET VEFA ÖDÜLÜ

Kadir Gurbetçi
Çiğdem Çavdar Çelebioğlu
Metin Çakmak
Öznur Şahin Canayakın
Ceyhun Özkan
Tülin Hattat

SİYASET VEFA ÖDÜLÜ

Gaye Koz
Mustafa Sercan Şen
Canan Bursa
Enbiya Çınar
Hasan Tek

YEREL YÖNETİMLERDE İZ BIRAKAN PROJE ÖDÜLÜ

Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi Projesi
Sultanbeyli Belediyesi Kompost Üretim Tesisi Projesi

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE” ÖZEL ÖDÜLÜ

Aydoğan Ahıakın

ALANINDA İZ BIRAKAN GAZETECİ ÖDÜLÜ

Halil Öztürk

ALANINDA İZ BIRAKAN EDEBİYATÇI ÖDÜLÜ

Mahmut Bıyıklı (Haber7 Yazarı)

ALANINDA İZ BIRAKAN STK BAŞKANI

Nihat Tanrıkulu

Ödül gecesi 'Terörsüz Türkiye' temasında gerçekleştiÖdül gecesi 'Terörsüz Türkiye' temasında gerçekleşti

“GENÇLİĞE DOKUNANLAR

Mehmet Genç

SAĞLIKTA İZ BIRAKANLAR

Cellavia Poliklinik

İNSANA DOKUNANLAR

Muhammed Sarı
Mükail Bektaş
Nedim Güney

EĞİTİM VEFA ÖDÜLÜ

Saadet Berna Ocakçıoğlu
Hacı Ömer Şahin

ALANINDA İZ BIRAKAN MUHTAR

Kadir Uğurtay

YEREL BASIN ÖDÜLÜ

Muhterem Yüksel
Süleyman Aydınalp

SOSYAL MEDYA ÖDÜLÜ

Nevin Aşçı
Çiğdem Karaoğlu Toprakçı
Mehtap Liman
Derya Tosun
Engin Uluköy
Abdülbari Işıldar
Büşra Aktaş.

