8. Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri 25 Kasım’da sahiplerini bulacak!

Arya Gayrimenkul İnşaat’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek gecede, Türk Dünyası’na sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyası alanlarında katkı sağlayan önemli isimler ödüllerini alacak. Organizasyonda ayrıca Türk Dünyası’na özel hazırlanmış görkemli dans gösterileri izleyiciyle buluşacak.

Gecenin nihai amacı, “Dilde, fikirde, işte birlik” anlayışını Türk Dünyası’nda kalıcı hale getirmek ve Türk devletleri arasındaki sosyal ile kültürel bağları daha da güçlendirmek olarak belirtiliyor.

Sekizinci kez düzenlenecek Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri, Türk coğrafyasının farklı ülkelerinden devlet adamları, sanatçılar, iş insanları ve sivil toplum temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirecek.