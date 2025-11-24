Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Ayasofya Camii'ne restorasyon sırasında zarar verildi iddiası! DMM'den açıklama geldi

Son dakika haberi: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ayasofya-i Kebir Camii’nde restorasyon çalışmaları sırasında “zeminin tahrip edildiği” ve “iş makineleriyle yapıya zarar verildiği” iddialarına cevap verdi.

Ayasofya Camii'ne restorasyon sırasında zarar verildi iddiası! DMM'den açıklama geldi
Haber Merkezi
24.11.2025
24.11.2025
Sosyal medyada, Ayasofya-i Kebir Camii’nde çalışmaları sırasında “zeminin tahrip edildiği” ve “iş makineleriyle yapıya zarar verildiği” iddiaları kısa sürede gündem oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de iddiaların içerdiğini belirten bir açıklama yayımladı.

"İDDİALAR DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin “zeminin tahrip edildiği” ve “iş makineleriyle yapıya zarar verildiği” şeklinde paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Ayasofya’nın gelecek nesillere sağlam şekilde aktarılması amacıyla 2023’te başlatılan restorasyon süreci, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bilim Heyeti ile Koruma Kurulu’nun bilimsel raporları ve teknik onayları doğrultusunda yürütülmektedir.

Ayasofya Camii'ne restorasyon sırasında zarar verildi iddiası! DMM'den açıklama geldi

Deprem güvenliğini artırmak için ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesine ve iç mekânın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmasına Bilim Heyeti tarafından karar verilmiştir. Bu sistemi taşıyacak 43,5 metre yüksekliğindeki dört ana kolonun yerleşimi de yine bilim heyeti tarafından belirlenmiştir.

Ayasofya Camii'ne restorasyon sırasında zarar verildi iddiası! DMM'den açıklama geldi

"TÜM ZEMİN TESTLERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu Bilim Heyeti tarafından tespit edilmiş; zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır. Zemin taşıma kapasitesi m² başına 25 ton olarak ölçülmüş; bunun üzerine m² başına 30 ton taşıyabilen özel bir sistem kurulmuştur. Çalışmalarda kullanılacak en ağır aracın zemine uyguladığı yük ise sadece 6 tondur, hazırlanan zemin bu yükü fazlasıyla taşımaktadır. Girişten harime kadar özgün mermerleri korumak için prekast, ahşap ve çelik elemanlarla güçlendirilmiş platform yapılmış; harimde mermer döşemeler belgelenmiş ve tüm zemin testleri tamamlanmıştır.

Ayasofya Camii'ne restorasyon sırasında zarar verildi iddiası! DMM'den açıklama geldi

"ÇALIŞMALAR BİLİMSEL YÖNTEMLERLE VE YÜKSEK HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR"

İş makinelerinin hareket edeceği alanlarda yükü yayarak mermeri koruyan çok katmanlı geçici döşeme sistemi Bilim Heyeti’nin belirlediği teknik esaslara göre uygulanmış; zemine keçe, kum, kontra, ahşap karkas, xps, ses şiltesi ve baklava sac yerleştirilmiştir. Egzoz gazının yayılmaması için duman emici sistemler kullanılmaktadır. Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen tüm çalışmalar, yapının güvenliğini ve özgünlüğünü korumak amacıyla Bilim Heyeti’nin denetimi altında, bilimsel yöntemlerle ve yüksek hassasiyetle yürütülmektedir. Yapılan işlemler Ayasofya’ya zarar değil, Ayasofya’nın güçlendirilmesi ve korunması içindir"

https://x.com/dmmiletisim/status/1992910897828802870

ETİKETLER
#dezenformasyon
#restorasyon
#ayasofya camii
#Sosyalmedya
#Vakıflargenelmüdürlüğü
#Gündem
