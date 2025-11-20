DMM, Türkiye'yi suçta 10. gösteren raporu yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin organize suç sıralamasında 10'uncu olduğu yönünde servis edilen rapora ilişkin açıklamala yayımladı.

Raporu yalanlayan DMM, endeksin resmi nitelik taşımayan, yöntemsel açıdan sorunlu, objektif verilerden uzak ve maksatlı bir algı operasyonu olduğunu kaydetti.

"DEZENFORMASYON KAMPANYASININ PARÇASIDIR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında, sözde “Küresel Organize Suç Endeksi Raporu”nda Türkiye’nin 193 ülke arasında suçta 10’uncu sırada yer aldığı ve dayanıklılık sıralamasında 131’inci sıraya düştüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, Türkiye’yi hedef alan ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan organize bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Türkiye; insan ticareti, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suç ve yasa dışı göçle mücadelede BM, INTERPOL, EUROPOL ve UNODC başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla dünya genelinde en yoğun iş birliği yapan; operasyon hacmi, kapasitesi ve etkinliği en yüksek ülkeler arasında yer almaktadır.

"KADROLARINDA FETÖ MENSUPLARI VAR"

GI-TOC ise kurucu üye ve yayıncı kadroları arasında FETÖ mensuplarının yer aldığı bilinen Cenevre merkezli bir dernek olup, hazırladığı endeksin herhangi bir resmî veya bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu dernek, ülkelerden doğrudan veri toplamamakta; ulusal istatistikler, adli veriler veya operasyon rakamları yerine büyük ölçüde yorum ve algıya dayalı göstergeler kullanmaktadır.

"İDDİALAR SOMUT TEMELE DAYANMIYOR"

GI-TOC’un yayınlarında Terör Örgütü FETÖ mensuplarının analizlerine yer verilmesi de endeksin objektiflik ve bilimsel tarafsızlık iddiasını ciddi biçimde zayıflatmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu endeks resmî nitelik taşımayan, yöntemsel açıdan sorunlu, objektif verilerden uzak, bilimsel temelden yoksun ve FETÖ irtibatlı bir STK raporudur. Türkiye’ye ilişkin söz konusu iddialar, uluslararası düzeyde algı operasyonu yürütmeyi hedefleyen, somut temele dayanmayan maksatlı ve mesnetsiz yorumlardan ibarettir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1991152902019108940