16°
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Et ve Süt Kurumu'ndan 'canlı hayvan ve karkas et' açıklaması!

CHP'li Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu ve kuruma kendi şirketi üzerinden et sattığını iddia etmişti. ET ve Süt Kurumu yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Et ve Süt Kurumu'ndan 'canlı hayvan ve karkas et' açıklaması!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
16:40
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
16:44

, yurt dışından canlı hayvan ve karkas alımına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Et ve Süt Kurumu, resmi sosyal medya hesabından yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetleriyle ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

Et ve Süt Kurumu'ndan 'canlı hayvan ve karkas et' açıklaması!

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, tüm faaliyetlerin her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlendiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu iddialar, 8 Kasım 2023 tarihinde de gündeme gelmiş ve Kurumumuz tarafından yayımlanan kamuoyu açıklaması ile gerçek dışı oldukları açıkça ortaya konulmuştur.

Et ve Süt Kurumu'ndan 'canlı hayvan ve karkas et' açıklaması!

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda, piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir."

#et ve süt kurumu
#Yurtdışı Canlı Hayvan
#Karkas Alımı
#Fiyat Manipülasyonu
#Kırmızı Et Piyasaları
#Gıda Denetleme
#Kamuoyu Açıklaması
#Gündem
