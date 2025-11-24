İstanbul'da dolu sürprizi! Bir anda bastırdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde aralıklı olarak yağışlı hava etkisini gösterecek.

Megakentte bu sabah saatlerinde de vatandaşlar yağışlı havayla karşılaştı. Aralıklı olarak devam eden yağmur Arnavutköy'de öğle saatlerinde kısa süreli de olsa doluya döndü.

DOLU YAĞIŞI BİR ANDA BASTIRDI

Aniden bastıran dolu yağışı, sokakta hazırlıksız yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar işletme tentelerinin altına kaçarken, kimileri de mont ve ceketlerini başlarına çekerek korunmaya çalıştı.

KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaklaşık 10 dakika içinde etkisini yitiren dolu yağışı daha sonra Bağcılar ilçesine doğru ilerledi. Kısa süreli yağışın ardından çimenlik bölgelerin beyazladığı görüldü. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı.