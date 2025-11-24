Menü Kapat
Yaşam
İstanbul'da dolu sürprizi! Bir anda bastırdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa süren yağışın ardından çimenlik bölgelerin beyazladığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel raporuna göre; 'da önümüzdeki günlerde aralıklı olarak yağışlı hava etkisini gösterecek.

İstanbul'da dolu sürprizi! Bir anda bastırdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Megakentte bu sabah saatlerinde de vatandaşlar yağışlı havayla karşılaştı. Aralıklı olarak devam eden yağmur 'de öğle saatlerinde kısa süreli de olsa doluya döndü.

İstanbul'da dolu sürprizi! Bir anda bastırdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

DOLU YAĞIŞI BİR ANDA BASTIRDI

Aniden bastıran yağışı, sokakta hazırlıksız yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar işletme tentelerinin altına kaçarken, kimileri de mont ve ceketlerini başlarına çekerek korunmaya çalıştı.

İstanbul'da dolu sürprizi! Bir anda bastırdı, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaklaşık 10 dakika içinde etkisini yitiren dolu yağışı daha sonra ilçesine doğru ilerledi. Kısa süreli yağışın ardından çimenlik bölgelerin beyazladığı görüldü. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı.

