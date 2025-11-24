Menü Kapat
12°
Huzur arayanların adresi belli oldu! İşte Türkiye’nin en sakin illeri

Kasım 24, 2025 13:24
1
Türkiye'nin en huzurlu illeri

Türkiye, farklı kültürlerin kesişim noktası. Mevsimleriyle, gelenekleriyle, yemekleriyle, insanlarıyla ve daha birçok özelliği ile canlı bir hayata sahip. TÜİK tarafından paylaşılan son verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi olurken, İstanbul yine en kalabalık şehir bayrağını taşıyor. Fakat son zamanlarda pek çok kişi huzuru aramak için büyükşehirlerden kaçıyor. Varılan rotalar ise sakinliği ile beklentileri fazlasıyla karşılıyor…

2
Türkiye'nin en huzurlu illeri

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde insan kalabalığının yanı sıra trafik yoğunluğu da kimi zaman insanları çileden çıkaracak noktaya geliyor. Hemen herkes bir yerlere yetişmek için koştururken zamanla birlikte ömür de geçiyor ve bu durum insanların psikolojisi üzerinden ne yazık ki negatif etkiler bırakıyor. Bu kapsamda 4 mevsimin de yaşandığı Türkiye’de en huzurlu iller zaman zaman gündeme geliyor.

3
Türkiye'nin en huzurlu illeri

Huzurlu bir şehir denildiğinde ise akla ilk olarak sakinlik geliyor. Bilindiği üzere 1999 yılında İtalya’da kurulan uluslararası belediyeler birliği Cittaslow, dünya çapında en sakin bölgeleri seçti. Türkiye’den de birçok ilçe cittaslov (Sakin şehir) kapsamında yer aldı.

4
Türkiye'nin en huzurlu illeri

Türkiye’de en huzurlu ilin hangisi olduğu sorusuna verilen cevaplar zaman içinde değişiklik gösterebiliyor. Ancak son zamanlarsa medyada yer alan haberler, resmi kurumlar tarafından paylaşılan veriler ve halkın yaptığı yorumlar neticesinde elimizde bir liste bulunuyor. Buna göre işte Türkiye’nin en sakin ve huzurlu illeri…

5
Türkiye'nin en huzurlu illeri

İLK SIRADA GİRESUN VAR

Karadeniz Bölgesi’nin nadide illerinden olan Giresun özellikle huzur arayanlar için biçilmiş kaftan. Yaylaları, doğal güzellikleri, sessiz yaşamı ve stresten uzak yapısıyla Türkiye’nin en huzurlu illeri listesinde ilk sırada konumlanıyor.

6
Türkiye'nin en huzurlu illeri

ORDU EN HUZURLU İLLER LİSTESİNDE ZİRVE ORTAĞI

Karadeniz’in hırçın doğasının aksine huzur veren bir yapıya sahip olan Ordu, sakinlik arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Mavi ve yeşilin eşsiz uyumuyla doğa severlerin gözdesi olan Ordu aynı zamanda stres ve trafik seviyesinin minimumda kalması bu Karadeniz ilini en huzurlu iller listesinde zirve ortağı yapıyor.

7
Türkiye'nin en huzurlu illeri

HUZURUN SESİ ARTVİN’DE DUYULUYOR

Artvin deyince herkesin aklına farklı bir özelliği gelse de bilenler biliyor ki burada şehrin, trafiğin, kaosun değil huzurun sesi duyuluyor. Serin iklimi ve henüz bozulmamış doğası ile Türkiye’nin en sakin illeri arasında yer alan Artvin huzur arayanların uğrak noktalarından biri sayılıyor.

8
Türkiye'nin en huzurlu illeri

Huzurlu iller deyince hemen herkesin aklında farklı özellikler belirebiliyor. Kimileri doğal güzellikleri ön planda tutarken kimileri için ise huzur kaostan uzak sakin bir yaşamı temsil ediyor. Genel yorumlar ve medyada yer alan haberlerin yanı sıra TÜİK tarafından paylaşılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması da “mutluluk / yaşam memnuniyeti” göstergesi sunuyor. Fakat bu araştırmalarda “gürültü”, “stres”, “sessizlik” gibi unsurların ölçülebilmesi de mümkün görünmüyor. Bu açıdan bakıldığında hazırlanan raporların gerçeği ne kadar yansıttığı konusunda soru işaretleri olsa da konuya dair genel bir çerçeve bulunuyor.

Diğer yandan Türkiye’nin en huzurlu illeri listesinde Karadeniz bölgesindeki illerin sıklığı göze çarpsa da farklı iller de yine en yaşanılası bölgeler arasında yer alıyor.

9
Türkiye'nin en huzurlu illeri

ARDAHAN ŞAŞIRTTI

Huzur için aranan kriterler kişiden kişiye değişiklik gösterse de özellikle kalabalıktan uzak, trafik sıkıntısı yaşanmayan ve doğal güzelliklere sahip yerler bu kapsama alınıyor. İşte Ardahan da düşük nüfus yoğunluğu, temiz havası geniş açık alanları nedeniyle en huzurlu iller listesine girmeye hak kazandı.

10
Türkiye'nin en huzurlu illeri

BAYBURT’TAKİ MUTLULUK ORANI TÜİK TARAFINDAN TESCİLLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda, Bayburt 2024 yılında yüzde 75,91’lik mutluluk oranıyla dikkat çekiyor.

