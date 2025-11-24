Huzur arayanların adresi belli oldu! İşte Türkiye’nin en sakin illeri

Huzurlu iller deyince hemen herkesin aklında farklı özellikler belirebiliyor. Kimileri doğal güzellikleri ön planda tutarken kimileri için ise huzur kaostan uzak sakin bir yaşamı temsil ediyor. Genel yorumlar ve medyada yer alan haberlerin yanı sıra TÜİK tarafından paylaşılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması da “mutluluk / yaşam memnuniyeti” göstergesi sunuyor. Fakat bu araştırmalarda “gürültü”, “stres”, “sessizlik” gibi unsurların ölçülebilmesi de mümkün görünmüyor. Bu açıdan bakıldığında hazırlanan raporların gerçeği ne kadar yansıttığı konusunda soru işaretleri olsa da konuya dair genel bir çerçeve bulunuyor.

Diğer yandan Türkiye’nin en huzurlu illeri listesinde Karadeniz bölgesindeki illerin sıklığı göze çarpsa da farklı iller de yine en yaşanılası bölgeler arasında yer alıyor.