Lüks mücevher devi iflas etti: Milyonlarca dolar borç kaldı

Lüks mücevher dünyasında son yılların en sarsıcı gelişmelerinden biri yaşandı. ABD merkezli Lugano Diamonds & Jewelry, uzun süredir konuşulan yasal sorunların ve artan mali baskıların ardından iflas sürecine girdi. Şirket, Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyla yeniden yapılanma sürecini resmileştirdi.
Bir zamanlar “parıltılı ve kusursuz” imajıyla tanınan Lugano’nun dosyaları ise bambaşka bir tablo çiziyor. Başvuru belgelerine göre şirketin varlıkları 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında değişirken, borç hanesi 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında. Yani, makas oldukça açık.
Lugano'nun, faaliyetlerini sürdürebilmek için 12 milyon dolarlık borçlu finansmanına onay beklediği belirtiliyor. Bu desteğin 10 milyon dolarlık kısmı şirkete doğrudan nakit sağlayacak. Açıkçası şirkete nefes aldıracak bir kaynak.
Geçici CEO Josh Gaynor, yaptığı açıklamada çalışanlara ve müşterilere teşekkür ederek umutlu bir ton kullandı:
“Tatil sezonuna yaklaşırken, müşterilerimize özel ve zamansız tasarımlar sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.”
Mahkeme dosyalarında Lugano'nun performansının “abartılı gösterildiği” değerlendirmeleri yer alıyor. Yeniden yapılandırma sürecini yöneten Baş Yetkili J. Michael Issa ise sürecin kontrol altında olduğunu vurguluyor:
“Şirket bu sürece hazırlıklı girdi. En iyi yolu belirlemek için yönetim ekibi ve danışmanlarla yakın çalışıyorum.”
Bu arada Boston merkezli yatırım firması Enhanced Retail Funding, olası satış süreci için ilk teklifi vererek başlangıç teklifi statüsünü aldı. Yani, Lugano’nun satışı için düğmeye basılmış durumda.
Yeniden yapılanma kapsamında şirket, Londra’daki mağazasını kapattı. Sırada Connecticut’ın varlıklı bölgelerinden Greenwich ve Washington D.C. mağazaları var. Lugano’nun küçülerek yoluna devam etmeye çalışacağı anlaşılıyor.