İslam Memiş’ten '5 gün' uyarısı! ‘Bugün nakit param olsaydı…’

Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, vatandaşın akıbetini merak ettiği altınla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Kişisel Youtube kanalı üzerinden açıklamalar yapan finansal analist İslam Memiş, bu hafta için 'piyasalar açından 2025'in en önemli haftası' dedi.
İşte söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in gram altın ve ons altın öngörülerinden öne çıkanlar:
"Şimdi Kasım ayının son haftasındayız ama bence 2025 yılının en önemli haftası bu hafta.
Ben bu haftayı bekliyordum şahsen.
Bu sosyal medya hesabımdan da size anlatmıştım.
Neden önemli?
Biz içeride şu anda terörist Türkiye modeli noktasında bu görüşmelere odaklanırken dışarıda Rusya-İsrail savaşına ve Papa'nın mesajlarına odaklandık.
'BENİM PARAMLA HALA PAHALI'
Piyasalarda şu anda sakin seyirin devam ettiğini gözlemliyoruz.
Dün bir mesaj gönderdim sosyal medya hesabımda.
Diyorum ki ben 4000 dolar seviyesi üzerinden onsaltın, 50 dolar seviyesi üzerinden ons gümüş almam.
Benim paramdan pahalı kardeşim o benim kararım.
Ons altın benim paramla pahalı.
4 KADEMELİ ALIM FORMÜLÜ
Ons altın şu anda 4055 dolar seviyesinde.
Ekim ayında 4383 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
Bu ayın başlarında 3885 dolara kadar geriledi.
Oradan tekrar toparlandı.
Nedir benim paralarımla alabileceğim seviye?
BU ŞEKİLDE ALIR KENARA ÇEKİLİRİM
4000 dolar seviyesinin altına sarksın, 3900 dolar, 3880 dolar, 3850 dolar, 3800 dolar.
Gördüğünüz gibi 4 tane kademe yaptım.
Ons altın tarafında bu 4 kademeyi yaparım, kenarda beklerim.
GRAM ALTIN CEPHESİNDEKİ FİYATLAMA NE?
Gram altında nedir kademeli alım?
Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 5762 lira seviyesinde.
İşte 6.282 lira seviyesine kadar yükselmişti ekim ayında.
ASLINDA GRAM ALTINLA İŞİMİZ YOK!
Balonu patlattılar, tak geriledi.
5.500'e kadar geriledi.
Burada benim maliyet yapabileceğim fiyat aşağıda 5.500 lira, yukarıda 5.750 lira.
Bu bant aralığında maliyet yapabilirim.
Gram altında işimiz yok bu arada bizim.
'ONS ALTINA BAKIN GRAMA DEĞİL' UYARISI
Bu gram altını takip etmeyin diye sık sık uyarıyoruz.
Ama var bazı insanlarda onlara bir şey yapamazsın.
Ama bizim işimiz olmaz gram altında.
O yüzden zarar ediyorlar.
O yüzden zengin olamıyorlar.
Genel halklarıyla piyasalarda bir stres, bir gerginlik yok.
İyi bir haftaya başladık, iyi bir hafta bitecek.
4000 dolar seviyesin altında 3800-4000 dolar aralığında kademeli olarak ons altın alınabilir.
Borsa tarafından uzak duracağız.
Euro ucuz, bitcoin ucuz.
Bugün naki param olsaydı bu TL de olur dolar da olur. Bitcoin alır mıydım? Bu sorunun cevabı bende evet.
Yine bu hafta kısa bir hafta olacak.
Genel hatlarıyla piyasa bu şekilde.”