SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 25-26 Kasım Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan milli aranın ardından 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Devler Ligi'nde 5. hafta maçları açıklanan bilgilere göre 25-26 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. TRT Spor tarafından yapılan duyuruda TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının programı duyuruldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 25-26 Kasım Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 12:29

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan 'nde karşılaşmalar 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Devler Ligi'nde bu hafta temsilcimiz , Belçika ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 25-26 Kasım Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı haricinde Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında 25-26 Kasım tarihlerinde oynanacak olan bütün maçlar 'dan yayınlanacak. Futbolseverlerin Tabii Spor'dan yayınlanan Devler Ligi maçlarını izleyebilmeleri için platforma üye olmaları gerekiyor. Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının ise TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde yayınlanacağı duyuruldu.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 25-26 Kasım Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Union Saint Gilloise ile 25 Kasım 2025 Salı günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Union Saint Gilloise maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 25-26 Kasım Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında 25-26 Kasım tarihlerinde yayınlanacak olan Arsenal - Bayern Münih ve Chelsea - Barcelona maçları dahil olmak üzere kalan bütün karşılaşmaları Tabii Spor'dan ekranlara gelecek.

Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının günleri ve saatleri şöyle:

25 Kasım 2025 Salı

  • 20.45 Ajax - Benfica | Tabiispor
  • 23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen | Tabiispor1
  • 23.00 Chelsea - Barcelona | Tabiispor
  • 23.00 Borussia Dortmund - Villarreal | Tabiispor4
  • 23.00 Napoli - Karabağ | Tabiispor3
  • 23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao | Tabiispor6
  • 23.00 Bodo/Glimt - Juventus | Tabiispor2
  • 23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United |Tabiispor5
TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 25-26 Kasım Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

26 Kasım 2025 Çarşamba

  • 20.45 Kopenhag - Kairat | Tabiispor1
  • 20.45 Pafos - Monaco | Tabiispor
  • 23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham | Tabiispor3
  • 23.00 Liverpool - PSV | Tabiispor4
  • 23.00 Arsenal - Bayern Münih | Tabiispor
  • 23.00 Atletico Madrid - Inter | Tabiispor1
  • 23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta | Tabiispor5
  • 23.00 Sporting - Club Brugge | Tabiispor6
  • 23.00 Olympiakos - Real Madrid |​​​​​​ Tabiispor2
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt spor
#union saint-gilloise
#Tabii Spor
#Aktüel
