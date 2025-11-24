TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 25-26 Kasım Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Devler Ligi'nde bu hafta temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

TRT Spor tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı haricinde Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında 25-26 Kasım tarihlerinde oynanacak olan bütün maçlar Tabii Spor'dan yayınlanacak. Futbolseverlerin Tabii Spor'dan yayınlanan Devler Ligi maçlarını izleyebilmeleri için platforma üye olmaları gerekiyor. Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının ise TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde yayınlanacağı duyuruldu.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Union Saint Gilloise ile 25 Kasım 2025 Salı günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Union Saint Gilloise maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında 25-26 Kasım tarihlerinde yayınlanacak olan Arsenal - Bayern Münih ve Chelsea - Barcelona maçları dahil olmak üzere kalan bütün karşılaşmaları Tabii Spor'dan ekranlara gelecek.

Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının günleri ve saatleri şöyle:

25 Kasım 2025 Salı

20.45 Ajax - Benfica | Tabiispor

23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen | Tabiispor1

23.00 Chelsea - Barcelona | Tabiispor

23.00 Borussia Dortmund - Villarreal | Tabiispor4

23.00 Napoli - Karabağ | Tabiispor3

23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao | Tabiispor6

23.00 Bodo/Glimt - Juventus | Tabiispor2

23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United |Tabiispor5

26 Kasım 2025 Çarşamba