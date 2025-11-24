Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

CHP yönetimine seslendiler: Üçüncü kez 'arınma' çağrısı

CHP'li eski milletvekilleri bir araya gelerek yayımladıkları bildiride, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. Eski CHP'li 16 vekil, Aziz İhsan Aktaş iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi adının karalandığını belirterek, parti içerisinde bir arınma yapılması gerektiğini duyurdu. CHP Lideri Özel'e ithafen yayımlanan bildiride vekiller 4 öneride bulundu.

CHP yönetimine seslendiler: Üçüncü kez 'arınma' çağrısı
24.11.2025
24.11.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi adının karalandığını belirten eski 'li 16 vekil bir bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride CHP Lideri Özgür Özel'e seslenen vekiller parti içerisinde ivedilikle yapılması gereken 4 öneride bulundu. Vekiller yayımlanan bildiride; iddialara karşı parti içinde inceleme heyeti oluşturulmasını, somut bilgilere ulaşılırsa süreci işletilmesini, hakkında iddialar bulunanların suç duyurusunda bulunması gerektiği, haklarında işlem yapılması gereken kişiler için alınan kararların kamuoyuna duyurulması gerektiği belirtildi.

İŞTE ESKİ VEKİLLERİN YAYIMLADIKLARI O BİLDİRİ:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği ve kurumsal kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir. Henüz yargılama süreci başlamadan CHP'yi topluca şaibe altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır.

Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir. Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar. Ancak CHP'nin tüzel kişiliğini kirletmeye yönelen her girişim, doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına saygısızlıktır.

102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır.

Sayın Genel Başkanım;

Bu çerçevede önerilerimiz şunlardır:
1) Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.
2) Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.
3) Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.
4) Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır.

Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yüz akıdır."

CHP yönetimine seslendiler: Üçüncü kez 'arınma' çağrısı

Bildiriyi imzalayan isimler ise şöyle:

  1. Ali Akyıldız - 25-26. Dönem Sivas Milletvekili
  2. Ali Özcan-25-26. Dönem İstanbul Milletvekili
  3. Ali Özgündüz - 24. Dönem İstanbul Milletvekili
  4. Ali Şeker-25-26-27. Dönem İstanbul Milletvekili
  5. Atila Sertel - 26-27. Dönem İzmir Milletvekili
  6. Feramüz Şahin - 22. Dönem Tokat Milletvekili
  7. Gaye Usluer - 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekili
  8. Kemal Zeybek - 25-26-27. Dönem Samsun Milletvekili
  9. Mehmet Tüm 25-26. Dönem Balıkesir Milletvekili
  10. Müslim Sarı - 24. Dönem İstanbul Milletvekili
  11. Nihat Yeşil-25-26-27. Dönem Ankara Milletvekili
  12. Servet Ünsal - 27. Dönem Ankara Milletvekili
  13. Tamer Kanber - 20-21. Dönem Balıkesir Milletvekili
  14. Ünal Demirtaş - 25-26-27. Dönem Zonguldak Milletvekili
  15. Yıldırım Kaya - 27. Dönem Ankara Milletvekili
  16. Züheyir Amber - 22. Dönem Hatay Milletvekili
CHP yönetimine seslendiler: Üçüncü kez 'arınma' çağrısı
