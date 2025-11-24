Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün söyledikleri, bugünü tutmuyor." dedi.

AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor
Haber Merkezi
24.11.2025
24.11.2025
Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, eski Genel Başkanı ’nun gündeme dair açıklamaları ve ’ndeki iddialarıyla ilgili demeç verdi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını dikkatli okuduğunu, mevcut CHP yönetimine isyan ettiğinin altını çizen Gider, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutarsızlığına dikkat çekti.

"KILIÇDAROĞLU BİLE İSYAN ETTİ"

Gider, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kılıçdaroğlu’ndan daha kötü bir yönetim gelince Kılıçdaroğlu bile isyan etmek zorunda kaldı. CHP içinde bulunduğu durum vahim bir durum. Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve daha önceki genel başkanlar, bir şekilde devleti bilen, bizimle ideolojileri örtüşmese bile farklı pencereden bu memlekete hizmet etmek isteyen genel başkanlardı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye genel başkan olduğu zaman muhalefet, muhalefet gibi hareket ediyordu. Oysaki şu anda CHP’yi yöneten kadrolara baktığınızda, sabah söyledikleriyle öğleyin söyledikleri arasında uçurum var. Bugünkü CHP yönetimi kişisel ve maddi menfaatlerini düşünüyor. Bakın burada, Kılıçdaroğlu artık isyan ediyor, ‘Bu kadar da değil. Bu kadarı da olmaz’ diyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, CHP’de olup bitenlerin hepsinin içerisindeydi ve olup biteni net görüyor. Kılıçdaroğlu bizim bilmediklerimizi de, İmamoğlu’nun nasıl İBB adayı gösterildiğini de biliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün söyledikleri, bugünü tutmuyor. CHP, ‘İmralı muhatabımız’ demiyor muydu? Abdullah Öcalan ‘Terörü bitirelim’ dediği zaman mı sizin için kötü oldu? CHP yönetimi terörün bitmesini istemiyor.”

"FETÖ'YÜ YÖNLENDİRENLERLE BUNLARI YÖNLENDİRENLER AYNI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili de konuşan Gider, birilerinin dosyada adı geçen şüphelileri kandırdığını söyleyerek, “Birileri bunlara, ‘Siz yürüyün, Türkiye’yi size teslim edeceğiz, birlikte yol yürüyeceğiz.’ demiş. Bu şekilde ikna edilmişler ya da kandırılmışlar. Ama örgüt içerisinde yer alanların hiçbiri bu çapta ve kalitede değil. ’yü yönlendirenler ile bunları yönlendirilenler aynı. Para ile ikna olacakları parayla, koltuk ile ikna olacakları koltukla kandırmışlar. Maşa olarak kullanılan bu tipler, ülke adına her şeyden vazgeçebilir. Bunlarda sınır yok. Siyasi ve mali ikballeri için vazgeçmeyecekleri hiçbir değer yok.” diye konuştu.

"İDDİANAMEDE PARAYI GÖRMEK İSTİYORLAR"

AK Partili Gider, dosyada adı geçen şüphelilerin, geçmişte birileri tarafından “yargılanmayacaksınız” diye taahhütte bulunulduğu için fütursuzca hareket ettiğini savunarak, “İddianamenin için boş olduğunu savunanlara daha ne gösterilmeli ki bunlar inanmalı. Rüşvetin belgesi var, parayı aldım diyen de var, verdim diyen de var. Paranın gittiği yer de belli. Bunlar, fiziksel olarak iddianamede, parayı mı görmek istiyorlar, anlamadım.” dedi.

