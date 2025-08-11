AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’den Çanakkale’deki yangınlara ilişkin açıklama

Gider, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin görev başında olduğunu belirtti. Yangınla mücadelenin rüzgar nedeniyle zaman zaman zorlaştığını ifade eden Gider, “Çanakkale’de Güzelyalı, Ayvacık ve Ezine’de yangınlarla boğuşuyoruz. Türkiye’nin her tarafından uçak ve helikopterler Çanakkale’ye geldi, yangınla mücadele ediyor. Ancak rüzgar, yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor,” dedi.

Vatandaşların da iş makineleri ve tarım araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Gider, herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangınların kontrol altına alınmasını temenni etti.

“Tahliye uyarılarına lütfen dikkat edin”

Yangın bölgesindeki vatandaşlara çağrıda bulunan Gider, tahliye konusunda yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. “Vatandaşlarımızdan bir ricam var; onların iyi niyetlerinden asla bir şüphemiz yok, ancak yetkililerin tahliye konusundaki uyarılarını lütfen dikkate alsınlar. Hiç kimse yangından zarar görmesin istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yangınların kontrol altına alınabilmesi için vatandaşların hem destek vermesini hem de alınan önlemlere hassasiyet göstermesini istiyor.