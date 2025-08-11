Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Safa Keser

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’den Çanakkale’deki yangınlara ilişkin açıklama

Çanakkale'de Güzelyalı, Ayvacık ve Ezine bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahale yapılırken, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bölgede devam eden çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’den Çanakkale’deki yangınlara ilişkin açıklama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 17:39

Gider, Türkiye’nin dört bir yanından gelen uçakları ve helikopterlerin görev başında olduğunu belirtti. Yangınla mücadelenin nedeniyle zaman zaman zorlaştığını ifade eden Gider, “Çanakkale’de Güzelyalı, Ayvacık ve Ezine’de yangınlarla boğuşuyoruz. Türkiye’nin her tarafından uçak ve helikopterler Çanakkale’ye geldi, yangınla mücadele ediyor. Ancak rüzgar, yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor,” dedi.

Vatandaşların da iş makineleri ve tarım araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Gider, herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangınların kontrol altına alınmasını temenni etti.

“Tahliye uyarılarına lütfen dikkat edin”

Yangın bölgesindeki vatandaşlara çağrıda bulunan Gider, konusunda yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. “Vatandaşlarımızdan bir ricam var; onların iyi niyetlerinden asla bir şüphemiz yok, ancak yetkililerin tahliye konusundaki uyarılarını lütfen dikkate alsınlar. Hiç kimse yangından zarar görmesin istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yangınların kontrol altına alınabilmesi için vatandaşların hem destek vermesini hem de alınan önlemlere hassasiyet göstermesini istiyor.

ETİKETLER
#rüzgar
#tahliye
#yangın söndürme
#Çanakkale Yangını
#Türkiye Yangını
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.