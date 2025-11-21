Fatih Atik'ten canlı yayında dikkat çeken CHP değerlendirmesi: Kürt seçmeni bölme planı!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında yaptığı analizde, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son mesajlarının hem CHP'ye hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik önemli bir sinyal içerdiğini öne sürdü.

KAPILAR KAPANDI

Atik'in dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise, siyaset kulislerinde konuşulan bir iddia oldu:

"CHP'nin Demirtaş üzerinden Kürt seçmenini bölme planı yaptığı konuşuluyor! Demirtaş da hiçbir siyasetçiyle görüşmeyeceğim diyerek kapıları kapattı."

DEMİRTAŞ’TAN TAVIR!

Fatih Atik, Demirtaş'ın bu net tavrının, siyasetçilerle görüşmeme kararlılığının, iddia edilen bu "bölme planına" karşı bir yanıt niteliğinde olduğunu belirtti.

"CHP KÜRT SEÇMENİ KAYBETTİ"

Atik, CHP'nin son dönemdeki siyasi açıklamalarının Kürt seçmen üzerindeki etkisine dair de çarpıcı bir yorumda bulundu. Atik, mevcut durumun CHP için seçmen kaybına yol açabileceği görüşünü dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP’nin bugünkü açıklamalarıyla Kürt seçmeni kaybettiğini düşünüyorum.”

