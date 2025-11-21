MHP'li Feti Yıldız'dan İmralı açıklaması: MHP adına ben gideceğim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun olası İmralı ziyaretine ilşkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan 'İmralı ziyareti' açıklaması geldi. Feti Yıldız, ''Bir oylama olur salt çoğunluk sağlanmalı. MHP adına İmralı'ya ben gideceğim'' dedi.

