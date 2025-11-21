İmralı ziyareti için kritik gün! Karar belli olacak

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı düğümü bugün çözülecek. TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün "İmralı’ya ziyareti" gündemiyle toplanacak. Gözlerin çevrildiği toplantıda karar netleştirilecek.

AK PARTİ YEŞİL IŞIK YAKTI

Belirlenen komisyonun İmralı'ya gitmesine ise AK Parti yeşil ışık yaktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı ziyaretini olumlu baktıklarını söyledi. Güler, "Oylama olursa olumlu oy vereceğiz" dedi.

CHP KARAR VEREMEDİ

CHP ise İmralı ziyareti konusunda henüz bir karar vermiş değil. Merkez Yönetim Kurulu konu hakkında karar verebilmek için toplansa da yapılan açıklamada CHP kaynakları, "Henüz bir karar vermedik." denildi.

BAHÇELİ'DEN İMRALI ÇIKIŞI

Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin gündemini belirledi.