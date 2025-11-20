'Terörsüz Türkiye' anketinin sonuçları açıklandı! İşte parti parti destek oranları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son ankette "“Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?" diye sordu. Anket sonuçlarına göre sürece olumlu bakanların daha fazla olduğu ortaya çıktı. İşte desteğin partilere göre dağılımı!
Asal Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım 2025 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir? sorusu soruldu.
Anket sonuçlarına yüzde 55'den fazlası olumlu yanıtını verdi. İşte anket sonuçları:
“Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?
*Olumlu:%55,8
*Olumsuz:%34,3
*Fikrim yok/Cevap yok:%9,9
PARTİ DESTEK ORANLARI
MHP: %78,6
4- DEM Parti: %75,0
5- İYİ Parti: %19,4
6- Diğer Parti: %42,2