Çekici şovu pahalıya patladı! 2 ay ehliyetine veda etti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda; bir çekici operatörü, 3 ayrı oto kurtarıcı çekiciyi üst üste yükleyerek sanayi sitesi içinde tehlikeli bir gösteri sergiledi.
Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Görüntülerin ardından harekete geçen trafik ekipleri, T.S.K., O.B., Y.Ş. ve C.A. isimli araç sürücüleri tespit etti.
Polis ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Yükü yola düşecek şekilde yüklemek" maddesine aykırı hareket eden 4 sürücüye toplam 8 bin 288 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, sürücülerden C.A.'nın ceza puanı limitini (100) aşması nedeniyle ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.