Çekici şovu pahalıya patladı! 2 ay ehliyetine veda etti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda; bir çekici operatörü, 3 ayrı oto kurtarıcı çekiciyi üst üste yükleyerek sanayi sitesi içinde tehlikeli bir gösteri sergiledi.

TRAFİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Görüntülerin ardından harekete geçen trafik ekipleri, T.S.K., O.B., Y.Ş. ve C.A. isimli araç sürücüleri tespit etti.

2 AY EHLİYETİNE VEDA ETTİ

Polis ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Yükü yola düşecek şekilde yüklemek" maddesine aykırı hareket eden 4 sürücüye toplam 8 bin 288 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, sürücülerden C.A.'nın ceza puanı limitini (100) aşması nedeniyle ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.