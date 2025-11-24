Clash Royale güncellemesi ne zaman? Yeni güncellemeyle oyuna birçok yenilik eklenecek

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunları arasında yer alan Clash Royale adlı strateji oyununa büyük bir güncelleme geliyor. Oyunun geliştiricisi Supercell tarafından duyurulan bilgilere göre yeni güncellemeyle birlikte oyun daha yeni kullanıcı dostu bir hal alacak.

Oyuncular tarafından ise Clash Royale güncellemesi ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor.

CLASH ROYALE GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Supercell'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Clash Royale'in yeni güncellemesi 24 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacak. Yeni güncellemenin saat kaçta yapılacağı hakkında ise Supercell bir açıklama yapmadı. Gün içerisinde güncellemenin oyunculara gelmesi bekleniyor. Güncellemenin gelmesinin ardından seviye 16 kartları da oyuna eklenecek.

CLASH ROYALE YENİ GÜNCELLEMEYLE NELER GELECEK?

Clash Royale'in yeni güncellemesiyle birlikte oyun yeni kullanıcı dostu bir hale gelecek. Oyunun gelişme sisteminde bulunan mekanikler daha basit hale getirilerek yeni oyuncuların daha hızlı adapte olmasının yolu açılacak. Oyunun kullanıcı dostu bir hale gelmesinin yanı sıra seviye 16 kartlar da oyuna eklenecek. Yeni etkinliklerin yanı sıra 2'ye 2 Ligi de tekrardan getirilecek ve Kupa Yolu'nda sınır 12 bin kupaya yükseltilecek.