Dünyanın yeni para birimi değişiyor! Çin ilginç bir şey deniyor

Dijital teknolojiler, elektrikli ulaşım, robotik üretim hatları ve yapay zekâ sistemleri, tek bir kritik girdiye dayanıyor: elektrik. Bu yüzden kWh, modern ekonominin en “temiz” üretim kapasitesi göstergesi haline geliyor. Ve açıkçası bunu ilk fark eden ve stratejiye dönüştüren ülke de Çin.

Electrek’in aktardığına göre Çin şehirlerinde sokaklar şarj istasyonlarıyla dolmuş durumda. Bu istasyonlardan bazıları 1 MW güce kadar çıkıyor. Ülke genelinde şarj noktası sayısı 16 milyonu aşarken, 2027 hedefi 28 milyon. Bu altyapıyı sadece otomobiller değil; kamyonlar, dağıtım araçları ve batarya taşıyan servis araçları da kullanıyor. Üretim tesislerinden veri merkezlerine kadar tüm sektörler enerjiyi, ekonomik gücün gerçek temeline dönüştürmüş durumda.