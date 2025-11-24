Cemre Kemer'in evlenince taşındığı ev ortaya çıktı! "Bu ev bırakılır mı?"

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer'in evi sosyal medyanın gündeminde. Evlenmeden önce oturduğu Arnavutköy'deki evine tekrar giden Cemre Kemer'e "Bu evden taşınılır mı?" yorumları yağdı.

CEMRE KEMER'İN ARNAVUTKÖY'DEKİ EVİNİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

2020 yılında Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, evlendikten sonra Arnavutköy'deki evinden taşındı. Boğaz manzaralı evinden sık sık paylaşım yapan Cemre Kemer, yıllar sonra eski evini tekrar paylaştı.

Takipçilerinin iyi bildiği o muhteşem ev yeniden paylaşıldı. Boş evden video paylaşan Kemer, "Yıllar sonra... Hatırlayanlar" mesajını not düştü.

Evlendikten sonra bu muhteşem manzaralı evden taşınan Cemre Kemer'e "Bu evden taşınılır mı?", "Bu nasıl manzara" gibi yorumlar yağdı.