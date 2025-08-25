Konya'da silahlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Konya'da baba ve oğlu araç içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahla saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan amca Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Servet Koçyiğit, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servet Koçyiğit burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.