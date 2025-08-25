Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Yaşam
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Polisi tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti! Korkunç anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dakikalarca darp edilen polis memurunun zor anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ilçesinde meydan gelen olay sosyal medyada gündeme oturdu. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı polis memuru ve bir arasında tartışma çıktı. Sinirden çılgına dönen saldırgan, polis memurunu tekme ve yumruklarla etmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırgana müdahale ederek polisi korumaya çalıştı.

Polisi tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti! Korkunç anlar kamerada

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

O sırada bölgede bulunan başka bir polis memuru ise saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun arkasını dönerek yürüdüğü sırada saldırganın yerden aldığı bir cisimle polise yöneldiği, ardından tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

