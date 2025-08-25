Polisi tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti! Korkunç anlar kamerada

Konak ilçesinde meydan gelen olay sosyal medyada gündeme oturdu. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı polis memuru ve bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Sinirden çılgına dönen saldırgan, polis memurunu tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırgana müdahale ederek polisi korumaya çalıştı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

O sırada bölgede bulunan başka bir polis memuru ise saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun arkasını dönerek yürüdüğü sırada saldırganın yerden aldığı bir cisimle polise yöneldiği, ardından tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.